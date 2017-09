Este Liga: USV Eschen/Mauren erwartet heute um 17 Uhr Bellinzona

Die Tessiner sind ein schwerer Brocken

für die Unterländer

Mit der AC Bellinzona gastiert heute ein potenzieller Meisterschaftsaspirant im Sportpark. Die Tessiner haben bis jetzt kein einziges Spiel verloren und stehen zu Recht an der Tabellenspitze. Es wird also ein schweres Unterfangen für die USV’ler werden, die wegen den vielen Verletzungen gezwungen waren, um Spielerersatz umzuschauen.

So konnten kurzfristig Dragic Obren (SCR Altach) und Gabryel Monteiro De Andrada (Austria Lustenau) auf Leihbasis verpflichtet werden. Es wird demnächst ein weiterer Spieler vom FC St. Gallen II (Alessio Schmid) zum USV stossen. Er ist in zehn Tagen spielberechtigt. Das braucht es auch, denn das grosse Lazarett beim USV ist kaum mehr zu überblicken. Es fehlen auch heute: Kieber, Stevic (hat eine Halbzeit lang in St. Gallen vor einer Woche gespielt), Peters, Coppola, Bärtsch, Kühne und Thöni (Sperre). Fässler spielt mit schmerzstillenden Spritzen und Goalgetter Pola ist auch fraglich, er hat sich im Training an der Achillessehne, allerdings nur leicht, verletzt. Trainer Thomas Waser, Sprecher des USV-Trainergespanns Waser/Wild, sagte, dass er froh sei, dass wenigstens Gabryel und Dragic heute einsetzbar sind. Neben diesen beiden Neuen braucht er aber auch noch Spieler aus der Junioren-A-Mannschaft und viel Glück für den angestrebten Sieg.

Gegen Bellinzona hat der USV keine guten Erinnerungen. In beiden Meisterschaftsspielen gingen die Tessiner gegen den USV als Sieger vom Platz. Ihr längerfristiges Ziel ist klar: Die AC Bellinzona will zurück in den bezahlten Fussball, aus dem sie vor vier Jahren wegen finanziellen Schwierigkeiten im Verein (Konkurs) in die 2. Liga relegiert worden waren.

Trotz der widrigen Umstände wird der USV alles daran setzen, mit Kampf und Leidenschaft die Tessiner mit einer Niederlage heimzuschicken. Ob dies reicht, wird sich heute ab 17 Uhr im Sportpark weisen.