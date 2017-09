Erste Liga: Zwei USV-Neuzugänge sind ab heute qualifiziert

Zwei wichtige Ergänzungen

für den USV

Wie Benno Gerner vom USV Eschen/Mauren heute mitgeteilt hat, sind die zwei Spieler, die aufgrund der vielen Verletzten im USV (drei Spieler wurden operiert) neu ins Erstligakader gestossen sind, ab heute für den Verein qualifiziert.

Es handelt sich um die Spieler: Dragic Obren, wohnhaft in Chur, zuletzt beim SCR Altach (für die 2. Mannschaft tätig) sowie um Gabryel Monteiro De Andrade, zuletzt bei der Austria Lustenau fürs Eins unter Vertrag. Gabryel wohnt in Lustenau. Obren ist gelernter Innenverteidiger und Gabriel Stürmer. In der Winterpause werden weitere Spieler – sofern notwendig – zum USV geholt.