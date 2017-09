Erste Liga: USV nahe am Sieg

0:0 gegen Spitzenteam vom FC Tuggen/

Sieg wäre möglich gewesen

Wieder hat der USV Eschen/Mauren, wie schon gegen die Spitzenteams Thalwil oder Bellinzona, auch gegen abgestiegenen Promotionsclub FC Tuggen ein sehr gutes Spiel gemacht, sich aber nicht belohnt. Die Partie endete 0:0. Dabei hatten die USV’ler zahlreiche hochkarätige Chancen, aber es fehlte an der Effizienz vor dem Tor.

Darüber hinaus waren die USV’ler mehrheitlich das überlegene Team, das alles versuchte, um zum Erfolg zu kommen. Schade, dass sehr gute Möglichkeiten nicht verwertet wurden. Der USV hätte den Sieg verdient. So wurde es schlussendlich das erwartet schwere Spiel gegen einen Kontrahenten, der nicht in jedem bisherigen Spiel so gefordert wurde wie vom USV.

Es folgt nur eine 14-tägige Pause, in welcher sich der eine oder andere von den Blessuren erholen und mit neuem Mut nach Wettswil-Bonstetten fahren wird.

Telegramm