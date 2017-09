Erste Liga: Es reichte für FC Balzers nicht zum Sieg

Die starke Kosova-Abwehr

hielt stand

Dass der FC Balzers gegen Kosova in Zürich das Nachtragsspiel der 1. Liga mit 2:0 verliert, hatte keine gerechnet. Insgeheim hoffte man wenigstens auf einen Punkt, den die Truppe um Trainer Winkler auch verdient gehabt hätte. Leider wurden zu viele Chancen vergeben. Auch gegen eine starke Abwehr der Zürcher.

Zudem hatten die Gastgeber das Glück gleich nach zwei Spielminuten in Führung zu gehen, was die Aufgabe für den Tabellenletzten nicht gerade einfacher machte. Kaufmann und Mujic sind echte Verstärkungen, nur braucht es noch etwas Zeit, dass das Verständnis der Mannschaft bei den Spielabläufen besser wird. Insgesamt zeigte der FC Balzers gar keine so schlechte Leistung. Nur fehlt es noch an der Effizienz.

Die können die Balzner bereits am kommenden Wochenende zeigen, wenn der FC Mendrisio auf der Rheinau zu Gast sein wird.

Telegramm

Sportanlage: Buchleren, Zürich

Zuschauer: 200

FC Balzers: Klaus, Yildiz, Polverino, Kaufmann, Amidi, Sele, Meier (67. Erne), Hermann R., Shala (78. D. Zarkovic), Mujiz Deniz, Domuzeti.

Ergänzungsspieler: Majer, Grünenfelder, Alder, Erne, Pavicic, Zarkovic D.

Trainer: Winkler Patrikc, Schöllhorm Daniel.

Abwesend: Zarkovic A., Crescenti, Wolfinger M., Brändle (alle verletzt), Hobi, Vogt B. (nicht im Aufgebot), Robin Gubser.

Tore: 3.min. Bushati, 72.min. Sulimani

Verwarnungen: 2xgelbe Karte für FC Balzers

Tabelle