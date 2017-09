Dritte Liga: Der FC Triesen übernimmt die Tabellenspitze

Mannschaft von Trainer Martin Rechsteiner fegt Appenzell 3:0 vom Feld

Der FC Triesen, der mit einer Niederlage unter seinem neuen Spielertrainer Martin Rechsteiner in die Meisterschaft gestartet ist, hat sich schnell aufgegangen. Mit zwei Siegen in Folge übernimmt Triesen vorübergehend die Tabellenführung .

Der FC Appenzell startete mit einem 2:4-Sieg über Uznach in die neue Saison, hatte aber gegen ein motiviertes und bestens eingestelltes Triesen praktisch keine Chance den Sieg davonzutragen. Triesen kommt immer besser in Fahrt und der 3:0-Sieg gegen Appenzell geht völlig in Ordnung.

Das Spiel Triesenberg (erstes Heimspiel auf dem neuen Sportplatz) gegen Rebstein sowie die Begegnung zwischen Uznach und Rüthi fielen den schlechten Witterungsbedingungen zum Opfer.

Telegramm

Sportanlage: Blumenau Triesen

Zuschauer: 100 trotz Regens

FC Triesen: Meier, Wolf, Goop, Ilic, Tschütscher, Beck, Rechsteiner, Salzgeber, Kind, Aliji, Giurgola.

Ergänzungsspieler: Walser Vaccaro, Büchel A., Baiao.

Trainer: Rechsteiner Martin, Meier Florian, Meier Gabriel.



Dritte Liga - Gruppe 2

FC Triesen 1-FC Appenzell 3:0

FC Uznach 1a- FC Rüthi 1 verschoben

So 03.09.2017

FC Besa 1 – FC Speicher 1

14:00FC Schaan 1 – FC Rheineck 1

15:00FC Balzers 2-FC Teufen 1