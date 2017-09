Dritte Liga: Bittere Niederlagen für Schaan und Balzers II

Schaan verliert in Speicher

Der FC Schaan scheint in dieser Saison gar nicht in die Gänge zu kommen. Auch gegen den FC Speicher reichte es der Mannschaft um Trainer Sven Majer nicht, obwohl diese vor dem Spiel noch Tabellenletzter gewesen ist. Am Ende reichte der Treffer von Brunner in der 81.min. zum Sieg für die gastgebende Mannschaft. Es ist übrigens der erste Sieg für Speicher in der 3.Liga seit mehr als zehn Jahren!!

Der FC Schaan muss nun schauen, dass neben der kämpferischen Leistung, die dem Team nicht abzusprechen ist, auch spielerische Elemente besser zum Tragen kommen. Der jetzige Rang am Tabellenende entspricht nicht dem Können der Schaaner.

Telegramm

Sportanlage: Buchen, Speicher

Zuschauer: 100

FC Schaan: Schäpper, Ospelt, Mohammed, Köysürenbars, Vilhena Coelho Concalo, Figueiredo Almeida, Iseni, Ismaili, Sisic, Kratochwil.

Ersatzspieler: Kerber, Muranovic, Hilti, Pfleger, Kallaba, Anastasio.

Trainer: Anastasio Antonio, Sven Majer.

Tor: 81.min. Brunner 1:0

Bemerkungen: Seit mehr als zehn Jahren wieder Sieg in der 3. Liga für den FC Speicher.

Klatsche für Balzers II

Das ist eine Überraschung. Das Team von Trainer Fabio Azzara bekommt auswärts beim FC Rheineck eine 4:0-Klatsche. Das Resultat fiel eindeutig zu hoch aus. Bei fast jedem Abschluss stand den Gastgebern das Glück zur Seite, während dem FC Balzers an diesem Tag auch gar nichts gelingen wollte. Damit ist Balzers II in der Tabelle zurückgefallen.

Telegramm

Sportanlage: Stapenwies, Rheineck

FC Balzers II: Vogt Fernando, Scupola, Reich, Vogt Richard, Almer, Bürgler, Heeb, Fischer, Ferreira, Vogt Manuel.

Ersatzspieler: Vogt Ralph, Scarlino, La Penta, Bürzle.

Trainer: Azzaro Fabio.

Tore: 23.in. 1:0 Ibrahimi, 37.min. 2:0 Zinko, 83.min. 3:0 Baumann, 85. min. 4:0 Wagner

Dritte Liga - Gruppe 2

FC Rüthi 1-FC Teufen 4:0

FC Uznach 1a-FC Rebstein 3:3

FC Rheineck 1-FC Balzers 4:0

FC Speicher -FC Schaan 1:0

FC Appenzell -FC Besa 5:2