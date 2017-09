Der USV und der FC Balzers brauchen dringend Punkte

1. Liga: Balzers empfängt Mendrisio / der

USV muss nach Thalwil

Die Ausgangslage für beide Liechtensteiner Erstligisten ist mehr als triste. Beide Vereine hängen im Tabellenkeller herum, wobei beide Teams bis jetzt nur je einen Sieg einfahren konnten. Der USV spielte zudem noch dreimal Unentschieden. Die Situation ist nicht gerade bequem.

Der FC Balzers, verstärkt durch Leihspieler Kaufmann (FC Vaduz) und Mujic (FC Chiasso) hat zwar an Schlagkraft gewonnen, und der der nächste Punktegewinn ist nur eine Frage der Zeit. Die Mannschaft von Trainer Winkler spielt am Samstag (16 Uhr) zuhause gegen den FC Mendrisio, der recht gut in die Meisterschaft gestartet ist. Mit zwölf Punkten aus sieben Spielen liegen die Tessiner auf dem 5. Zwischenrang. Für den FC Balzers gibt es nach der 2:0-Niederlage am Mittwoch nur eine Devise: volle Punktezahl.

Die Partie auf der Rheinau Balzers beginnt um 16:00 Uhr

Auch der USV ist sehr gefordert

Auch der USV steht vor einem schweren Spiel. Er muss beim Tabellenzweiten FC Thalwil antreten, der noch nie so gut wie in diesem Jahr in die neue Saison gestartet ist. Thalwil liegt auf dem überraschenden 2. Tabellenrang und erzielt Tore am Laufmeter (15). Dafür bekommt der morgige USV-Gegner auch relativ viele (11). Es ist eigentlich mühsam über das USV-Lazarett zu schreiben. Es fehlen immer noch sieben Stammspieler und der Einsatz von Neuzugang Stevic ist sehr fraglich. Im Angriff fehlen bis auf den jungen Gabryel alle Stürmer: Pola, Bärtsch und Coppola. Dazu kommen noch weitere Langzeitverletzte. Der Sprecher des USV-Trainerduos Willi/Waser zur Frage, wie die Trainer das nicht leichte Unterfangen bei einer solchen Ausgangslage angehen wollen, erklärte: “ Grundsätzlich spielen wir immer auf Sieg und sind überzeugt, dass wir auch gegen Thalwil punkten können. Die Jungs sind heiss und freuen sich auf ein weiteres Spitzenteam nach Bellinzona (1:2). Für die Trainer ist es wichtig, dass die Spieler trotz der misslichen Lage die Köpfe nicht hängen lassen und bereit sind nach dem Motto zu handeln: jetzt erst recht.“

Die Partie in Thalwil beginnt am Samstag, 17:30 Uhr

Erste Liga (Gruppe 3) (Spiele 8. Runde)

Samstag, 23.09.2017

16:00 SV Höngg-FC St. Gallen 1879 II

16:00 FC Tuggen-FC Red Star/ZH

16:00 FC Wettswil-Bonstetten -FC Winterthur II

16:00 FC Balzers-FC Mendrisio

17:00 FC Gossau-FC Kosova

17:30 FC Thalwil- USV Eschen/Mauren

18:30 AC Bellinzona-FC Seuzach

Tabelle

