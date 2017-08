Zweite Liga: Schmeichelhafter Sieg für Altstätten

Vaduz nur in Hälfte eins stark

Die junge Truppe des FC Vaduz II musste sich dem erfahrenen Team aus Altstätten am Ende mit 0:3 auf eigener Anlage geschlagen geben. Während der ersten Halbzeit waren die Vaduzer allerdings mindestens gleichwertig und hätte eigentlich in Führung gehen können .

Schöne Hereingaben von Mamuti fanden aber keine Abnehmer, die Flanken waren für die Kopfball starken Vaduzer Stürmer zu unpräzise. Bis auf die eine oder andere Situation, in welcher Vaduz hätte das 1:0 erzielen können.

Stark die Vaduzer Defensive, aber nur in der 1. Halbzeit. Es war kein Durchkommen bis Hujdur nach zehn Minuten eingewechselt wurde. Er war es dann auch, der die Altstättner wie aus heiterem Himmel in der 28.min. 0:1 in Front schoss. Hier deckte für einmal die Vaduzer Hintermannschaft nicht eng genug. Mit diesem Resultat, das den Rheintaler Gästen schmeichelte, wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause tat die Sereinig-Truppe zu wenig für den Angriff und so kam Altstätten immer besser ins Spiel. Die Tore von Göldi (83.) und Altindal (91.) besiegelten die Vaduzer Niederlage.

Telegramm

Sportanlage: Rheinpark Vaduz (Platz 3)

Zuschauer: 100 Tore: 29.min. 0:1 Hujdur, 83.min. 0:2 Göldi, 92.min. 0:3 Altundal FC Vaduz: Majer, Giorlando, Popescu, Kaufmann, Kaiser, Gartmann, Bajrami (75.Djokic), Allen (54.Eidenbenz), Mamuti, Ospelt (60.Chevalley), Tiganj.

Ergänzungsspieler: Weber, Marxer, Ünlü, Mikus, Eidenbenz, Chevalley, Djokic.

Trainer: Daniel Sereinig, Marcel Müller.

Verwarnungen: 4 x gelb für Vaduz II, 1 x gelb für Altstätten

Zweite Liga - Gruppe 1

FC Diepoldsau-Schmitter 1-FC Montlingen 2:4

FC Ruggell 1-FC Ems 1:0

FC Vaduz 2-FC Altstätten 0:3

FC Weesen 1-FC Mels 5:1

So 27.08.2017

14:00 FC Widnau 1-FC St. Margrethen 1

16:00 FC Rapperswil/Jona 2-FC Au-Berneck 1