Zweite Liga: Ruggell feiert Heimsieg gegen Aufsteiger

Mit spätem Tor zum 1:0-

Sieg gegen Ems

Ein spätes Tor von Milorad Nicolic in der Overtime bescherte dem FC Ruggell einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg.

Aufsteiger Ems war der erwartet schwere Gegner, der dem FCR mehr Mühe bereitete, als angenommen. Ruggell war die bessere und spielbestimmende Equipe, trotzdem mussten die Einheimischen auf die gefährlichen Konter aufpassen.

Als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, schlug Ruggell durch den Einwechselspieler Milorad in der 92.Minute zu, so dass die ersten drei Punkte in der neuen Saison im Trockenen sind. An den Chancen gemessen hätte die Truppe um Spielertrainer Vito Troisio höher gewinnen müssen. Am Ende war man mit dem Ergebnis zufrieden.

Telegramm

Sportanlage: Widau Ruggell

Zuschauer: 150

FC Ruggell: Seiwald, Maag Stefan (60.Haas), Quaderer, Marxer Alexander, Maag Simon, Augsburger, Beck, Troisio (70. Xhymshiti, Meier, Zeciri (74. Milorad Nikolic). Ergänzungsspieler: Marxer Pirmin, Nikolic, Ritter, Elmer, Haas, Xhymshiti, Marxer Silvan. Trainer: Vito Troisio, Bata Jovic.

Tor: 90.+3 min. 1:0 Milorad Nicolic

Verwarnungen: 2x gelb für Ruggell, 1x gelb für Ems

Zweite Liga - Gruppe 1

FC Diepoldsau-Schmitter 1-FC Montlingen 2:4

FC Ruggell 1-FC Ems 1:0

FC Vaduz 2-FC Altstätten 0:3

FC Weesen -FC Mels 5:1

So 27.08.2017

14:00 FC Widnau 1-FC St. Margrethen 1

16:00 FC Rapperswil/Jona II – FC Au-Berneck 05 1