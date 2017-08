Zweite Liga Interregional: Der FC Buchs mit erstem Sieg

Toller Einstand des FC Buchs in der höheren Liga / 0:2-Sieg in Schaffhausen

Das war eine toller Auftritt des FC Buchs in Schaffhausen. Die Truppe von Spielertrainer Cecco Clemente gewann das erste Spiel in der 2. Liga Interregio hoch verdient mit 0:2 und ist damit erfolgreich in eine neue Ära gestartet. Die Treffer erzielten Cecco Clemente (33.) und Luca Ventura nach einem Freistoss von Schlegel (39.).

Obwohl sich Schaffhausen II im zweiten Spielabschnitt bemühte das Spiel zu drehen, liess der FC Buchs nichts mehr anbrennen und feierte einen gelungenen Einstand.

Telegramm