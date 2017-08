USV Fussball-Erlebnis-Camp, eine Erfolgsgeschichte

Viele Eindrücke und Erlebnisse zum 20Jahr-Jubiläum des ältesten Camps im Lande

Der USV führte vor 20 Jahren ein Fussball-Erlebnis Camp als erster Verein im Lande ein. Heute zählt es zu den beliebtesten Jugend-Camps in der Region. Was die Kids im Alter von 5-14 Jahren in dieser Woche an Eindrücken und Erlebnissen vom Sportpark Eschen/Mauren mitnehmen ist sensationell. Und was verblüffend ist: auch nach 20 Jahren erfreut sich das USV-Camp – trotz zunehmender Zahl ähnlicher Veranstaltungen andernorts – immer noch eines grossen Zuspruchs und grosser Beliebtheit. Das USV-Camp wird für viele andere ähnliche Veranstaltungen durchaus zum Vorbild genommen.

Die 185 zur Verfügung stehenden Teilnehmerplätze waren schnell ausgebucht und weitere Interessenten mussten sogar noch auf eine Warteliste gesetzt werden. Das ist für die Veranstaltung selbst das beste Zeugnis.

Der Startschuss zum Jubiläums-Camp erfolgte am letzten Montag Mittag im Sportpark und Moderator Martin Böckle (bekannt als Tausendsassa des regionalen Fernsehsenders Kommu-TV, Nachfolgesender von RTV) konnte bei angenehmen Temperaturen die erwartungsfrohen Kids begrüssen.

Das gut vorbereitete Wochenprogramm bestand aus verschiedenen spielerischen Elementen und einem breit gefächerten polysportiven Angebot.

Autogrammstunde mit Max Göppel

Zu den absoluten Highlights der Woche gehörte am Mittwoch auch der Besuch des FC Vaduz-Profis Maxi Göppel, der sich für ein Interview zur Verfügung stellte und gerne die vielen Autogrammwünsche erfüllte. Leider wurde das Wetter täglich etwas miserabler, Kälte und Regen zogen in den Sportpark und so musste der Veranstalter am Freitagvormittag auf sein Alternativ-Programm umschalten. Danach durften sich die Kids aus Anlass des 20-Jahr-Jubiläums an einem Ballonwettbewerb beteiligen. Sem Sieger winkt eine Gratisteilnahme beim nächsten Camp. Schliesslich aber konnte das wirklich tolle Programms mit dem Spiel-und Spassnachmittag mit den Eltern, Grosseltern, Paten und Tanten sowie die Finalspiele der „Fussball-EM“ den geplanten Abschluss finden.

Trainer und Verpflegungscrew als Herzstück des Camps

Die 26 Trainer und Trainerinnen waren wie schon in den letzten Jahren das Herzstück der Veranstaltung im Sportpark. Sie verstanden es ausgezeichnet, das Wochenprogramm und die diversen Spiel-und Trainingseinheiten motivierend zu vermitteln. Dazu zählte natürlich auch das rund ein Dutzend an Helferinnen und Helfer der Verpflegungscrew für eine qualitativ gute und reibungslose Verpflegung und eine reibungslosen Ablauf.

OK-Chef Günther Hasler, der die Camp-und die sportliche Leitung schon seit Jahren aufs Beste durchführt, konnte ein positives Resümee ziehen. Er dankte für die „grossartige Woche mit den Kids“. Das USV-Erlebnis-Camp war ein grosser Erfolg und sein herzliches Dankeschön ging auch an die Sponsoren und die Eltern.

Aufgefallen:

– Moderator Martin Böckle: er verstand es erneute vorzüglich durchs Programm zu führen.

– 26 Trainer und Co-Trainer

– Verpflegungskiosk, der unter der Leitung von Andrea Senti und seiner Crew auch in diesem Jahr reibungslos vonstatten ging

– Apéro für die Eltern zum Jubiläum

– Torte, gesponsert von Camp-Trainer Patrick Kästli

– Gesponsertes USV-Jubiläums-Transparent durch Peggy und Alex Bister, Fotografin und Camp-Trainer

Die Sponsoren:

Haupt-und Namenssponsor

Thyssenkrupp, Eschen