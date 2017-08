Champions League-Auslosung mit Hammergruppen

Unser Fokus gilt den deutschen Teams und dem FC Basel

Die Auslosung der Gruppenphase in der UEFA Champions League am Donnerstag in Monaco bringt folgende Einteilung:

Gruppe A: Benfica, Manchester United, Basel, ZSKA Moskau.

Gruppe B: Bayern, PSG, Anderlecht, Celtic Glasgow.

Gruppe C: Chelsea, Atletico, Roma, Qarabag.

Gruppe D: Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting Lissabon.

Gruppe E: Spartak, Sevilla, Liverpool, Maribor.

Gruppe F: Shakhtar,Manchester City, Napoli, Feyenoord.

Gruppe G: Monaco, Porto, Besiktas, RB Leipzig.

Gruppe H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL Nikosia.