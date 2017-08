Challenge League: Rapperswil/Jona auf Augenhöhe mit Servette

Glücklicher Sieg für die Romands durch Tor von Sauthier

Der FC Rapperswil/Jona hatte durchaus seine gefährlichen Momente, vor allem mit dem wirbligen Enis Ramadani über die Seite und Mychell Chagas in der Mitte. Trotzdem müssen die Rosenstädter den heutigen Gegner in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Der Liechtensteiner Nationalspieler Salanovic spielte nach seiner Verletzung erstmals in der Champions League. Er wurde in der 71.Minute eingewechselt.

Das aus einem Standard entstandene Tor Servettes in der zweiten Halbzeit bringt die Entscheidung. Es ist ein glücklicher Sieg für die Gäste, aber wie in den letzten Jahren häufig, ist in festgefahrenen Spielen Aussenverteidiger Sauthier zur Stelle und mit seinem Tor der Retter Genfs.

Neben dem ex-GC-Trainer Urs Meier ist auch der ehemalige Vaduzer Spieler und Trainer Hasler Assistent von Meier.

Telegramm

FC Rapperswil-Jona- Servette Genf 0:1 (0:0)

Stadion: Grünfeld, Rapperswil/Jona

SR: Superczynki

Zuschauer: 3‘111

Aufstellung Rappi: Yanz, Simani, Rohrbach, Jaggy, Kubli, Elmer, Güntensperger, Shabani, Chagas, Sülüngöz, Ramadani. Ersatz: Baumann, Salanovic, Pecci, Wicht, Trachsel, Teixeira, Helbling.

Tor: Sauthier (68.)

