3. Liga: FC Triesenberg mit toller Leistung

2:0-Auswärtssieg beim FC Rüthi

Für den FC Triesenberg unter seinem neuen Spielertrainer Thomas Beck hätte der Auftakt in eine neue Saison nicht besser ausfallen können. Beim heimstarken FC Rüthi erkämpfte sich der Aufsteiger einen 2:0-Erfolg, völlig verdient. Die Berger stellten die zielstrebigere Elf und zeigten recht gute Ansätze und einen für Drittligaverhältnisse recht guten Fussballsport. Der FC Rüthi hatte so seine Mühe mit dem ambitionierten Aufsteiger und musste am Ende mit dem 0:2 noch zufrieden sein.

Die Treffer erzielten Barandun (52.) und Hanselmann (60.)

Telegramm Sportanlage: Rheinblick Rüthi Zuschauer: 200 FC Triesenberg: Tschaikner, Sprenger Nils, Sprenger Pius, Beck Sven, Foser, Hanselmann, Beck Sebastian, Lipovac, Sprenger Jonas, Barandun, Zoric Tore: 52.min. 0:1 Barandun, 60.min. 0:2 Hanselmann Ergänzungsspieler : Schwendener, Hilbe, Patrick Beck, Schädler, Foser, Konrad, Tscherfinger. Trainer: Thomas Beck, Fabio Kindle. Verwarnungen: 2x gelb für Rüthi

Triesen bekam einen Dämpfer

Der FC Triesen musste sich im Heimspiel einem starken FC Rheineck mit 0:3 (0:0) geschlagen geben. Dabei war nicht zu übersehen, dass beim der Blumenau-Elf noch nicht alles funktioniert wie es Jung-Trainer Martin Rechsteiner gerne haben möchte. Triesen hatte eine gute Phase im Spiel mit guten Chancen. So heisst es nun für den Spielertrainer dort anzuknüpfen und sich verbessern.

Telegramm Sportzentrum: Blumenau Triesen Zuschauer: 200 FC Triesen: Kobler, Walser, Goop, Ilic, Tschütscher, Beck , Rechsteiner, Salzgeber, Büchel A., Aliji, Giurgola. Tore: FC Triesen: 61.min. 0:1 Lendim, 76.min. 0:2 Bojaxhi, 83.min. 0:3 Zinko Ergänzungsspieler: Meier (Gaoli), Wolf, Baiao, Kind, Mazzini. Trainer: Martin Rechsteiner, Florian Meier. Abwesend: Frick., Arpagaus, Bargetze,Pitaro. Verwarnungen: 1x gelb für Rheineck, 1x gelb für Triesen

Dritte Liga - Gruppe 2

FC Rüthi -FC Triesenberg 0:2

FC Uznach -FC Appenzell 2:4

FC Triesen -FC Rheineck 0:3

So 20.08.2017

14:30 FC Rebstein 1-FC Speicher 1

16:00 FC Schaan 1- FC Balzers 2