USV und Balzers: Vorbereitung auf Erstliga-Saison

Testspiel-Ergebnisse 1. und 2. Liga

Am 5. August startet die Meisterschaft in der 1. Liga der Schweiz. Mit an Bord auch die beiden Liechtensteiner Vereine FC Balzers und der USV Eschen/Mauren. Während der USV in Mendrisio anzutreten hat, empfängt der FC Balzers die Mannschaft von Bellinzona. Bereits heute Mittwoch Abend (20 Uhr) steht für den USV beim Drittligisten Thusis/Cazis ein weiteres Vorbereitungsspiel auf dem Programm:

Resultate der letzten Tage

FC Mendrisio (1. Liga)– Novazzano (2. Int.) 1:0

Zug (1.) – FC Thalwil (1.) 2:0

Wettswil/Bonstetten (1.) – FC Oerlikon Polizei ZH (2.) 4:1

SV Höngg (1.) – FC Bassersdorf (2.) 4:1

Red Star ZH (1.) – FC Einsiedeln (2.Int.) 9:1

Spiele vom Mittwoch

FC Thusis/Cazis, Mi, 20 Uhr (3.) – USV Eschen/Mauren (1.)

Gossau (1.) – FC Zürich II (1.Liga Promotion)

FC Mendrisio (1.) – FC Lugano U21 (2. Int.)

FC Kosova (1.) – FC Dietikon (2.Int)

Spiele vom Samstag

FC Chur (2.Liga Int.) – USV Eschen/Mauren (1.) 17 Uhr

FC Gossau (1.) – FC Balzers (1.), 17 Uhr

FC Rebstein (3.) – FC Vaduz II (2.), SA 11 Uhr