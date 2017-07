Testspiele des FC Balzers und des USV Eschen/Mauren

Erste Liga: FCB gewinnt 3:0 – USV verliert in Altach/Vorarlberg 4:1(3:0)

Während der FC Balzers gegen die Drittliga-Mannschaft Bütschwil erwartungsgemäss mit 3:0 gewinnt, verliert der USV in Altach gegen die dortige Amateurmannschaft der Regionalliga-West mit 4:1.

Die Liechtensteiner Erstligisten mussten vor allem wegen der Urlaubszeit zahlreiche Absenzen in Kauf nehmen. So trat der USV mit Trainer Waser beispielsweise mit drei Junioren A und einem Spieler aus der zweiten Mannschaft an. Ähnlich erging es auch dem Balzner Trainer Winkler.

Weitere Testspiele aus der 1. Liga (Gr.3)

FC Balzers (1.) – FC Bütschwil (3.) 3:0

Altach Amateure (Regionalliga) – USV (1.) 4:1

Bazenheid (2.Int.) – FC Seuzach (1.) 4:5

SV Höngg (1.) –SC Dornach (2.Int) 0:1 abgebrochen

FC Tuggen (1.) – FC Zürich II (PL) 1:2