Meier überzeugt in Budapest



Liechtensteins bester Schwimmer, Christoph Meier, überzeugt an der Schwimm-WM in Budapest. Wie Julia Hassler kurz zuvor, stellte auch Christoph Meier beim ersten Renneinsatz in der Duna Arena über 200 m Lagen einen neuen Liechtensteinischen Landesrekord in 2:03.15 auf. Das ist 0,7 Sekunden schneller als vor drei Jahren in Berlin.

Insgesamt wurde der 24jährige Liechtensteiner 27. von 44 gestarteten Teilnehmern. Eine sehr gute Leistung.