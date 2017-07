Herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Hochzeit

Heute Sonntag feiern I.D. Fürstin Marie und S.D. Fürst Hans-Adam II im engsten Familienkreis in der Steiermark das Fest der Goldenen Hochzeit. Vor genau 50 Jahren, am 30.Juli 1967 haben sich die beiden in Vaduz das JA-Wort gegeben.

Viele Tausende von Menschen säumten die Strassen von Vaduz als das junge Brautpaar und die vielen Gästen die Pfarrkirche verliessen. In einem Triumphzug bewegte sich der Hochzeitszug durch die Residenz gegen das im Zentrum liegenden Rathaus.

Immer wieder krachten Böllerschüsse, das Publikum liess das Brautpaar hochleben. Es war für alle, die das miterlebten, ein unvergesslicher Tag.