Helfer/-Innen für das Filme für die Erde Festival in Schaan gesucht

Filmevorführungen und interessante Ausstellungen in Schaan am 22. September 2017



Entdecken, was diesen Planeten bewegt. Am 7. Filme für die Erde Festival am Freitag, 22. September 2017 geben 6 ausgewählte und hochkarätige Filme Einblick in das Thema Nachhaltigkeit. Das Festival findet in 17 Schweizer Städten und in Liechtenstein gleichzeitig statt und bietet neben den Filmvorführungen interessante Ausstellungen, Apéros und gratis DVDs zum Weitergeben. Der Eintritt ist kostenlos (Ausnahme Lunchkino).

Der Verein Filme für die Erde freut sich sehr, das Festival dieses Jahr zum ersten Mal in Liechtenstein, Filmclub im TaKino in Schaan, durchzuführen. Im Schlosskino Balzers finden zudem Schulkinovorführungen statt.

Damit das Festival in Schaan umgesetzt werden kann, ist der Veranstalter noch auf der Suche nach 5-6 freiwilligen HelferInnen, die Lust haben, hinter die Kulissen des grossen Umwelt-Filmfestivals zu schnuppern und einen wertvollen Beitrag zur Umweltbildung zu leisten.

Wer Lust hat dabei zu sein findet unter folgendem Link weitere Informationen und kann sich direkt anmelden: www.FILMEfuerdieERDE.org/helfer

Das gesamte Programm und weitere Informationen zum Festival unter: www.FILMEfürdieERDE.org/festival

Filme für die Erde ist eine von der UNESCO ausgezeichnete Nachhaltigkeits-Initiative und möchte mit ausgewählten Filmen möglichst viele Menschen erreichen, Wissen über Nachhaltigkeit weitergeben und zum Handeln inspirieren. www.FILMEfuerdieERDE.org ist das inhaltlich umfangreichste deutschsprachige Portal zum Thema Film und Nachhaltigkeit.