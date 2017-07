Erster Gesundheitskongress (GEKON) in Liechtenstein

Stargast, hochkarätige Aussteller und Erlebnis mit „Dinner in the Dark“

Schaan. – Zum ersten 1. Liechtensteiner Gesundheitskongress GEKON im September werden rund 20 hochkarätige Referenten aus den Bereichen Medizin, Sport und Ernährung erwartet. Mehr als 50 Unternehmen präsentieren ihre Leistungen. Die Besucher erwartet mit dem „Dinner in the Dark“ ein aussergewöhnliches Sinneserlebnis. Eröffnet wird der GEKON am Vorabend mit dem Arzt und Bestsellerautor Manfred Lütz.

Der GEKON bietet mit dem Psychiater, Psychotherapeuten und Theologen gleich zum Start einen Stargast auf. Lütz begeistert regelmässig nicht nur das breite Publikum, sondern auch die Fachkollegen. Seine Bücher „Lebenslust – Wider die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult“ oder „Irre! Wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen“ sind Bestseller.

GEKON-Gründer Jürgen Kindle sprach am Montag vor den Medien in Schaan von dem „idealen Eröffnungsgast“. Lütz werde den Bogen durch alle drei Themenbereiche des Kongresses – Medizin, Ernährung und Sport – schlagen, mit Fachwissen, aber auch mit Witz und Charme. Lütz tritt im Rahmen der Kongresseröffnung am Abend des 14. September im „Lindahof“ in Schaan

als Hauptredner auf. Zu Gast sind dort auch die beiden GEKON-Botschafter, der liechtensteinische Skirennfahrer Marco Büchel und der Schaaner Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Marc Risch.

Mehr als 50 Unternehmen

Für den Kongress vom 15. bis 17. September im Tagungszentrum SAL in Schaan haben die Organisationen inzwischen mehr als 50 Unternehmen und Verbände aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Sport ausgewählt.

Birgit Wessling vom labormedizinischen Zentrum Dr. Risch unterstrich in Schaan, wie wichtig es sei, sich trotz aller Spezialisierung einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen zu bewahren. Unter anderem aus einer Blutprobe lasse sich heute mit den entsprechenden Analysen erkennen, wie gesund und fit jemand sei, aber auch inwieweit er sich richtig ernähre: „Gemeinsam mit den Ärzten stellen wir fest, wie Gesundheit, Sport und Ernährung zusammenhängen, sich gegenseitig bedingen

und beeinflussen, daher sind wir sehr gerne bei diesem Kongress mit seinem ganzheitlichen Ansatz dabei.“

Die Liechtensteinische Zahnärzte Gesellschaft (LZG) wird beim GEKON rund um das Thema Zahnpflege informieren und zwar auf spektakuläre Art: Anhand eines übermannsgrossen Modells eines Munds demonstrieren Zahnärzte, wie im Mund vom Kiefer bis zu den Zähnen alles zusammenhängt und wie man Zahnschäden richtig vorbeugt. „Wir schätzen am GEKON, dass der Kongress auch einen Schwerpunkt auf die Prophylaxe legt“, sagte LZG-Präsident Andreas Meier vor

den Medien in Schaan. Für die Zähne bedeute das richtige Pflege und gesunde Ernährung: „In unseren Praxen sehen wir täglich, dass man Zahngesundheit nicht isoliert betrachten kann.“

Konkreter Service am Stand

Viele der Aussteller werden neben Informationen auch konkrete Serviceleistungen für die Besucherinnen und Besucher anbieten. So werden zum Beispiel am Gemeinschaftsstand der Apotheke Eschen Blutzucker- und Cholesterintests möglich sein, der Mediziner Dr. Alfred Lohninger bietet Messungen der Herzratenvariabliltät an. Auch Vorführungen wird es geben, so zeigt Roland Blazinschek, Gründer der Ölmühle Goldmühle, direkt am Stand, wie gesundes kalt gepresstes Pflanzenöl entsteht.

Zu den weiteren Ausstellern zählen unter anderem das Unternehmen Swiss-Proton zusammen mit der Firma Varian, welches Geräte zur Krebsbehandlung auf Basis der modernen Protonen-Therapie herstellt und die Firma Bemer International, die Geräte zur physikalischen Gefässtherapie entwickelt.

Vertreten sind ebenfalls die Schweizerische Rettungsflugwacht, die Kliniken Valens und das Amt für Volkswirtschaft. Die nach der Technik des deutschen Arztes Gunther von Hagens entstandenen Ganzkörper- und Organ-Plastinate (wir kennen sie unter dem Begriff „Körperwelten“) werden ebenfalls ein Hauptanziehungspunkt für die Besucherinnen und Besucher sein. Sie werden erstmals in Liechtenstein gezeigt.

„Dinner in the Dark“

Mit einem „Dinner in the Dark“ bietet der GEKON zudem eine besondere und speziell sinnliche Attraktion. „Gut und gesund leben, das heisst ja vor allem auch bewusst leben“, sagt der GEKON-Gründer Kindle. „Mit der Gelegenheit zum Essen im Dunkeln möchten wir alle Besucherinnen und Besucher zu einem besonderen Sinnes-Experiment einladen, das uns unsere Sinne und unsere Wahrnehmung noch bewusster macht.“

Doch warum gerade ein solches Experiment beim Essen? „Weil zum guten Leben auch geniessen gehört“, sagt Kindle. „Und so wird dieser Anlass nicht nur zu einem Sinnes-Erlebnis, sondern auch zu einem besonderen Genuss.“ Denn Essen im Dunkeln, das heisst: Sich ganz auf das Essen an sich zu konzentrieren. Und es bedeutet: Das Essen ganz anders und viel intensiver wahrzunehmen. Denn wer die Augen schliesst, schärft automatisch seine anderen vier Sinne.

Für den kulinarischen Genuss bürgt beim GEKON der erfolgreiche Liechtensteiner Koch Benjamin Kranz. Speziell für das „Dinner in the Dark“ stellen er und sein Team vom Benjamin Finefood Menues mit saisonalen und regionalen Zutaten zusammen. So verbindet das GEKON-Sinnes-Experiment „Essen im Dunkeln“ anspruchsvolle Gastronomie mit einer einmaligen Bewusstseinserfahrung der eigenen Wahrnehmung.

Fakten:

Termin: 15.-17. September 2017

Ort: S.A.L., Schaan, Liechtenstein

Ausstellungsfläche: 500 m2

Messestände: 50

Webpräsenz: www.gekon.li

Kontakt: info@gekon.li