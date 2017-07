Der Verein PANORAMA präsentiert 9. Rock around Malbun am 30. Juni 2018

Chris Andrews und Les

Sauterelles in Malbun

Der Verein PANORAMA, Herausgeber des gleichnamigen Alpenmagazins, teilt mit, dass er für die Oldies-Party Rock around Malbun für nächstes Jahr wieder zwei Grössen von «damals» gewinnen konnte.

Mit Chris Andrews und Les Sauterelles konnte der Veranstalter erneut zwei Legenden verpflichten, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren an vorderster Front das Popmusikgeschehen mitgeprägt haben.

Chris Andrews konnte Hits wie «Pretty Belinda» oder «I am her Yesterday Man» zuvorderst in den Hitparaden landen, die heute noch zu den Klassikern zählen. Les Sauterelles – oder die Swiss Beatles, wie sie auch genannt wurden – stürmten mit «Heavenly Club» oder «Hong Kong» die Charts. Lead-Sänger Toni Vescoli startete später eine erfolgreiche Solokarriere als Mundart-Barde.

Die Oldies-Party Rock around Malbun findet 2018 am Samstag, 30. Juni statt. Wie gewohnt werden neben den Highlights weitere Musikgruppen aus der Region «around Malbun» auftreten.

Der Verein PANORAMA hält grundsätzlich am bewährten Konzept fest, wird aber da und dort Optimierungen zum Vorteil der Besucher vornehmen.