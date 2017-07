15. August: Grosser Staatsfeiertag mit Tausenden von Besuchern

Ansprachen auf der Schlosswiese, Tickets für Besuch im Rosengarten, grosses Volksfest mit traditionellem Feuerwerk

In wenigen Tagen feiert das Fürstentum Liechtenstein seinen Staatsfeiertag. Die Organisatoren sind gerade dabei letzte Vorbereitungen abzuschliessen. Es ist der grösste Anlass im Fürstentum: der Staatsfeiertag am 15. August. Bis zu 40‘000 Besucher versammeln sich jeweils in Vaduz, um gemeinsam Liechtenstein hochleben zu lassen. Damit dies jedes Jahr problemlos geschehen kann, ist im Hintergrund eine gute Vorarbeit wichtig.

Es müssen elementare Themen wie Sicherheit und Verkehr geklärt, Vereinsstände organisiert, ein attraktives Rahmenprogramm und das Feuerwerk auf die Beine gestellt werden. Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde Liechtenstein Marketing auch 2017 von der Regierung beauftragt, den Staatsfeiertag zu organisieren. Nach monatelangen Vorbereitungen befindet sich das erfahrene OK-Team nun im Endspurt, damit das grosse Fest mit wehenden Fahnen begangen werden kann. „Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die tatkräftige Unterstützung der zahlreichen Organisationen und Einzelpersonen bedanken“, betont Fabian Reuteler, Bereichsleiter Events bei Liechtenstein Marketing. „Ohne ihren professionellen Einsatz wäre ein Anlass in dieser Dimension niemals durchführbar.“

Traditioneller Ablauf mit einer Neuerung

Der Staatsfeiertag beginnt in feierlichem Rahmen um 11.30 Uhr mit dem offiziellen Staatsakt auf der Schlosswiese und den Ansprachen von Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Landtagspräsident Albert Frick. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Harmoniemusik Schaan und der MGV-Sängerbund Vaduz. Nach dem Staatsakt laden Fürst Hans-Adam II. und Fürstin Marie traditionsgemäss die Bevölkerung zum Aperitif beim Schloss Vaduz ein. Hier erfährt der Staatsfeiertag eine grundlegende Änderung: Der Zutritt zum Rosengarten wird neu über ein Ticketsystem geregelt. Der Zutritt zum Rosengarten war bisher so geregelt, dass jeder Interessierte die Möglichkeit hatte, den Rosengarten zu betreten und mit der Fürstenfamilie Kontakt aufzunehmen. Der Eintritt soll neu den Bewohnern oder Bürgern Liechtensteins vorbehalten sein. „Die steigende Anzahl Besucher hatte zur Folge, dass die Liechtensteiner Gäste immer weniger die Möglichkeit hatten, mit der Fürstenfamilie zu sprechen“, sagt Reuteler. „Aus diesem Grund hat das Fürstenhaus beschlossen, dass ab diesem Jahr nur noch Personen mit einem Ticket Zugang zum Rosengarten erhalten. Diesen Wunsch werden wir von Liechtenstein Marketing als Organisatoren des Staatsfeiertags mittels eines Onlinebezugs umsetzen.“ Der Zugang zu einem kostenlosen Imbiss im anderen Teil des Schlossgartens ist nach wie vor für jedermann gewährleistet.

Ticketbezug ab 1. August

Die Liechtensteiner Bevölkerung wird wie jedes Jahr eine Broschüre zum Staatsfeiertag erhalten. Diese wird am 1. August durch die Post an alle Haushalte verteilt. „In jeder Broschüre befinden sich vier Codes, die für den Bezug eines Tickets verwendet werden können.“, erklärt Reuteler. Diese Codes können unter dem Link www.staatsfeiertag.li/ticket gegen ein kostenloses Ticket eingelöst werden. Das Ticket kann dann ausgedruckt, oder als E-Ticket auf dem Mobiltelefon, mitgenommen werden.

„Da die Kapazität des Rosengartens beschränkt ist, kann es trotz Ticket zu längeren Wartezeiten kommen“, sagt Reuteler. Dies sei, weil mehr Tickets ausgegeben werden, als es Platz im Rosengarten gibt. Insgesamt stehen 2‘000 Tickets zur Verfügung. Damit auch jeder Ticketinhaber die Möglichkeit hat, den Rosengarten zu betreten, bittet das Fürstenhaus, sich nach einiger Zeit wieder in den Bereich vor dem Rosengarten zu begeben, um Platz für weitere Besucher freizumachen.

Traditionelles Volksfest im Städtle

Um 14 Uhr beginnt schliesslich das grosse Volksfest im Vaduzer Städtle, das für alle Altersgruppen und Geschmacksrichtungen etwas zu bieten hat. Auf die Besucher warten 32 Liechtensteiner Vereine sowie 28 Bands und Showacts. Darunter befinden sich die international bekannteste Liechtensteiner Band The Beauty of Gemina und die österreichische Band Bilderbuch, welche mit ihren Alben Platin und Gold erreichte und 2017 als beste Band und als bester Live-Act beim Amadeus Music Award ausgezeichnet wurde. Auch das Folk Trio Mighty Oaks, welches schon mit ihrem Debutalbum in die Top 10 der Deutschen Albumcharts einstieg, ist mit von der Partie. Ebenfalls befinden sich der Senkrechtstarter Nemo, der international bekannte DJ Victor Ruiz und Vincent Gross unter den Headlinern. Auch sorgen zahlreiche weitere Bands und Showacts für Stimmung und der LLB-Innenhof wird vom VJ-Team 4youreye bespielt.

Kulturinteressierte können am Staatsfeiertag – mit Ausnahme der Schatzkammer – alle Museen kostenlos besuchen. Auf dem Peter-Kaiser-Platz und beim Frommelt Parkplatz werden zudem Spielzonen für die jüngsten der Staatsfeiertagsbesucher eingerichtet. Nebst einem Riesenrad, einer Riesenrutschbahn, einem Kletterturm und einer Schiffschaukel sind dort noch weitere Attraktionen zu finden, unter anderem auch der beliebte Autoparcours.

Um 21.15 Uhr werden die Höhenfeuer und die Krone auf Tuass entzündet und leiten dann zum krönenden Höhepunkt über – das spektakuläre Feuerwerk um 22 Uhr, welches den Himmel über Liechtenstein erleuchten und Vaduz in prächtigen Farben erstrahlen lässt. Auch werden von Künstlern gestaltete Projektionen das Schloss illuminieren.

Beinahe unverändertes Sicherheitsdispositiv

Damit der Staatsfeiertag auch in diesem Jahr ruhig und geordnet abläuft, hat die Landespolizei ein umfangreiches Sicherheitsdispositiv erstellt. Da sich die Sicherheitslage im Vergleich zum letzten Jahr nicht wesentlich verändert hat, sehen die Sicherheitsmassnahmen der Landespolizei auch ähnlich wie im Vorjahr aus.

Es gelten wieder Verkehrsbeschränkungen bei der Zufahrt zum Schloss und Teilnehmende am Staatsakt auf der Schlosswiese werden verstärkt kontrolliert. Besucher und Besucherinnen werden daher gebeten, keine grossen Behältnisse wie Rucksäcke und dergleichen mitzunehmen. Beim Volksfest werden gewisse Zufahrtsstrassen gesperrt und Mitarbeitende der Landespolizei – in Uniform und in Zivil – verstärkt präsent sein. Im Landtagsgebäude ist ein Polizeiposten eingerichtet, den Besucher und Besucherinnen des Volksfests bei polizeilichen Fragen kontaktieren können. „Wir werden alles tun, um die Sicherheit aller Volksfestbesucher jederzeit zu gewährleisten. Wir sind allerdings auch auf die Unterstützung der Besucher angewiesen, indem sie sich an die Anweisungen der Landespolizei halten und uns verdächtige Feststellung melden“ erklärt der Chef der Sicherheits- und Verkehrspolizei Mario Büchel in seiner Funktion als Operativer Einsatzleiter.

Da wieder mehrere Zehntausend Gäste am Volksfest und insbesondere am abendlichen Feuerwerk erwartet werden, setzt die Landespolizei ein spezielles Verkehrsführungskonzept um. Die entsprechenden Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Es wird jedoch empfohlen mit dem Öffentlichen Verkehr oder dem Fahrrad ans Volksfest zu kommen.

Weitere Informationen und der genaue Programmablauf finden sich in der Staatsfeiertagsbroschüre oder unter www.staatsfeiertag.li. (Natascha Marxer)