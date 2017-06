Zweite Liga: FC Vaduz II hätte Unentschieden verdient

Widnau dank starkem Angriff zum 2:4-Sieg

Schon in der Herbstrunde war die Begegnung zwischen Widnau I und Vaduz II eine enge Angelegenheit: 0:0 trennten sich die Lokalrivalen im Rheintal. Lange Zeit sah es im Retourspiel so aus, als würden die Einheimischen die Oberhand behalten. Am Ende musste sich Vaduz doch mit 2:4 geschlagen geben.

Nach einer knappen halben Stunde führte Vaduz mit 2:1 durch Treffer von Heeb und Ospelt. Schade, dass nach der Führung in der 20.min. durch Heeb postwendend der Ausgleich durch Nüesch fiel. Das hätte man vermeiden können.

Nach Seitenwechsel entlud sich die geballte Kraft der starken Angriffsreihe der Widnauer. Besonders Lamorte war ein ständiger Unruheherd, kaum zu bändigen und unter Kontrolle zu bringen. Er erzielte auch den Ausgleich und führte gleichzeitig die Wende ein. Weitere Tore besiegelten die Niederlage des FC Vaduz II, welcher aufgrund der kämpferischen Leistung ein Remis durchaus verdient hätte.

Telegramm:

Stadion: Rheinpark Vaduz Zuschauer: 150 FC Vaduz II: Tuhcic, Mikus (75. Dervishi), Grünenfelder, Hamzic, Ünlü, Sabljo, Mamuti, Ospelt, Eidenbenz (75. Cifonelli), Gartmann, Heeb (65. Quaderer) – Ergänzungsspieler: Majer, Kaiser, Marxer, Dervishi, Cifonelli, Quaderer Lukas, Chevalley. Trainer: Daniel Sereinig, Müller Marcel. Tore: 20.min. Heeb 1:0, 22.min. 1:2 Nüesch (Pen.), 27.min . 2:1 Ospelt, 61.min. 2:2 Lamorte, 72.min. 2:3 Lässer, 90.min. 2:4 Nüesch. Karten: 3x gelb für Vaduz, 3x gelb für Widnau

Zweite Liga - Gruppe 1

FC Weesen 1-FC Altstätten 7:1

FC Ruggell 1-FC Au-Berneck 0:2

FC Bad Ragaz 1-FC Buchs 4:1

FC Montlingen -FC Rapperswil-Jona 3:2

US Schluein Ilanz -FC Mels 2:4

Tabelle

Rangliste mit Spalte ‚Strafpunkte‘ gemäss Wettspielreglement Art.48