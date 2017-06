Zweite Liga: Der FC Buchs zu nervös und nicht effizient genug

Unnötige 4:1-Niederlage der Werdenberger beim Absteiger FC Bad Ragaz

Es war nicht der FC Buchs, den wir kennen. Gleich mit 4:1 beim Tabellenletzten und Absteiger Bad Ragaz dermassen unter zu gehen, nimmt einem Fussballfans fast die Sprache. So nervös und hektisch sah man den FC Buchs unter dem starken Trainer Cecco Clemente noch nie. Die einfachsten Sachen gingen vielfach daneben.

Dabei begann die Partie mit einem Paukenschlag. 5. Minute: 0:1. Torschütze Schlegel, der dann gegen Ende des Spiels vom Platz gestellt wurde. Eigentlich hätte der Führungstreffer beruhigend wirken müssen, aber er bewirkte genau das Gegenteil. Diesen Eindruck musste man haben. Einige hochkarätige Chance, die sonst todsicher zum Erfolg geführt hätten, wurden vergeben. Die Effizienz von vielen früheren Spielen lässt grüssen.

Die Truppe um Trainer Clemente versuchte alles, aber an diesem Tag lief es einfach nicht. Warum es zu dieser hohen Niederlage gekommen ist, bleibt ein Rätsel. Sicherlich spielte die Angst eine grosse Rolle, aber nicht die entscheidende. Auch dass Leistungsträger wegen Verletzung fehlten, wie zum Beispiel Giger, Tinner oder Vuleta, mag einen Einfluss gehabt haben.

FC Buchs immer noch in einer komfortablen Lage

Clemente wird die Ursachen analysieren müssen. Denn die Zeit drängt. Es bleibt noch ein einziges Spiel. Und Weesen verfolgt den FCB seit Monaten. Jetzt sind die beiden Kontrahenten punktegleich, nachdem Weesen Altstätten eine 7:1-Abfuhr erteilt. Nur die günstigeren Strafpunkte sprechen für die Werdenberger. Und so kommt es am nächsten Samstag (17 Uhr) zum Countdown. Der FC Buchs empfängt im Lokalderby Aufsteiger Ruggell und der FC Weesen muss auswärts beim FC Au/Berneck antreten (17 Uhr). So gesehen befinden sich die Buchser immer noch in einer komfortablen Lage. Es kommt nur noch drauf an, wieviel Strafpunkte dem FC Buchs für die Hinausstellung von Schlegel in Bad Ragaz aufgebrummt werden.

Telegramm:

Sportanlage: Ri-Au, Bad Ragaz

Zuschauer: 250

FC Buchs: Caluori, Solinger, Ventura, Schlegel P., Andrade, Rohrer Raphael, Gadient, Schlegel, Grob, Rohrer Kevin, Clemente Francesco (Cecco).

Ergänzungsspieler: Tinner, Sturzenegger, Kalberer, Hanselmann, Demirci. Spielertrainer: Cecco Clemente, Andreas Hofer.

Verletzte Spieler: Selimi, Giger, Tinner, Vuleta

Tore: 5. Schlegel 0:1, 43. Bigger 1:1, 69. Kunfermann 2:1, 79. Stieger 3:1 (Pen.), 90.+2 Kunfermann 4:1

Karten: 4 gelbe für Bad Ragaz, 1 rote für P. Schlegel !

Zweite Liga - Gruppe 1

FC Weesen 1-FC Altstätten 7:1

FC Ruggell 1-FC Au-Berneck 0:2 FC Bad Ragaz 1-FC Buchs 4:1

FC Vaduz II-FC Widnau 2:4

FC Montlingen -FC Rapperswil-Jona 3:2

US Schluein Ilanz -FC Mels 2:4

Tabelle

Rangliste mit Spalte ‚Strafpunkte‘ gemäss Wettspielreglement Art.48