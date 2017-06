Zweite Liga: Der FC Buchs steigt auf / 2:0-Sieg gegen Ruggell

Der FC Buchs stärkstes Zweitliga-Team

Der FC Buchs hat es unter Spielertrainer Cecco Clemente in diesem Jahr geschafft. Das Team steigt in die 2. Liga Interregional auf. Den Weg ebneten sich die Werdenberger dank eines 2:0-Sieges über den FC Ruggell selbst und haben die Niederlage vor Wochenfrist in Bad Ragaz vergessen lassen.

Es war ein intensives Spiel vor vielen Zuschauern und zwei starken Teams.

Später mehr.

Zweite Liga - Gruppe 1 (Resultate)

FC Widnau -FC Bad Ragaz 4:1

FC Buchs -FC Ruggell 2:0

FC Au-Berneck -FC Weesen 3:1

FC Altstätten -US Schluein Ilanz 2:1

FC Mels -FC Montlingen 3:1