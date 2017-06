Zweite Liga: Der FC Buchs kann es packen!

Das Schlusslicht Bad Ragaz darf nicht unterschätzt werden!

Der FC Buchs steht kurz vor einem grossen Triumph, der in den Annalen des Vereins einen unvergesslichen Platz einnehmen wird. Allerdings sind noch einige Meter und unter Umständen einige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen bis zum allseits erwarteten Triumph, dem Wiederaufstieg in die 2. Liga Interregionalklasse.

Der FC Buchs, von Spielertrainer Cecco Clemente bestens durch die Saison geführt, hat drei Punkte Vorsprung auf seinen ärgsten Kontrahenten, den FC Weesen. Und einen Bonus von 17 Strafpunkten weniger als Weesen.

Morgen Pfingstsamstag gilt es beim FC Bad Ragaz anzutreten. Gegen das Schlusslicht der Tabelle, abgestiegen und in Gedanken vielleicht ganz woanders. Aber das könnte auch täuschen. Die Bad Ragazer haben vielleicht den Ehrgeiz den mutmasslichen Gruppensieger und Aufsteiger zu ärgern, ihm Punkte abzunehmen. Deshalb müssen die Werdenberger von der ersten Minute an hellwach sein. Weesen könnte ein Lied davon singen. Die Mannschaft hatte grosse Mühe beim 1:3-Sieg im Bad Ragaz, das in Führung ging. Der Siegtreffer fiel erst spät.

Auch für den FC Buchs war es beim Heimspiel am 29. Oktober 2016 auf der Rheinau kein Spaziergang gegen Ragaz, das bei Halbzeit durch eine Tor von Claudio Gerber 0:1 (32.min.) im Rückstand lag und erst durch Giger (60.), Vuleta (66.) und nochmals Giger (72.) zu einem letztlich verdienten 3:1-Erfolg kam. Deshalb lautet das Credo von Spielertrainer Clemente:“ Den Gegner nie unterschätzen. Das könnte ins Auge gehen.“

Alle Spiele beginnen am Samstag um 17 Uhr.

Zweite Liga (Gruppe 1)

Sa 03.06.2017

17:00 FC Weesen 1-FC Altstätten 1

17:00 FC Ruggell 1-FC Au-Berneck 05 1

17:00 FC Bad Ragaz 1- FC Buchs 1

17:00 FC Vaduz 2-FC Widnau 1

17:00 FC Montlingen 1- FC Rapperswil-Jona 2

17:00US Schluein Ilanz 1- FC Mels 1