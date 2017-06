Ungebremstes Interesse für Kickboxen in Liechtenstein

Erfolgreiche Gürtelprüfungen beim Chikudo Martial Arts

In der vergangenen Woche führte der Schaaner Kickboxverein Chikudo Martial Arts seine halbjährliche Gürtelprüfung durch. 42 Chikudo’s stellten sich der Herausforderung zum nächst höheren Gurt. Die tolle Nachwuchsarbeit des Chikudo Martial Arts zeigte sich einmal mehr, denn die grosse Mehrheit bestand aus Kindern und Jugendlichen von 7 bis 18 Jahren. Die höchste und anspruchsvollste Prüfung bewältigte dabei Patrick Pircher und darf nun neu den Braungurt tragen. Unter den 15 Gürtelprüfungs-Neulingen, welche zur ersten Prüfung überhaupt antragen, befand sich auch die 56-jährige Martha Lampert. Mit ihrer tollen Prüfungsleistung bewies sie eindrücklich, dass man nie zu alt ist, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Noch nie zuvor hat eine ältere Person an einer Chikudo-Gürtelprüfung teilgenommen.

Sämtliche Prüflinge konnten ihre spezifischen Aufgaben pro Gurtgrad erfolgreich meistern. Zu den Bewertungskriterien zählten die Grundschultechniken, Techniken in Kombination und in Partnerübungen, sowie mehrere Runden Sparrings-Kämpfe in verschiedenen Kickboxdisziplinen. Zudem wurden die einzelnen Teilnehmer über ihr Wissen zum Kickboxsport befragt. Mit einem abschliessenden Fitnesstest wurde den Prüflingen noch einmal alles abverlangt.

Mit den gezeigten Leistungen waren die beiden Prüfer Michael Lampert und Peter Davida mehr als zufrieden. Bereits bei den tiefen Gurten zeigten die Teilnehmer ein sehr hohes Niveau, welches sich bis zu den höheren Gurten weiterzog.

Im traditionell feierlichen Rahmen des Sommerfestes wurden die Gürtel und Zertifikate an die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler übergeben:

Übergabe der Gürtel und Zertifikate

Braun Patrick Pircher Blau Slawa Frei Dustin Eberle Grün-Blau David Schuller Daniel Suarez Grün Leonie Wanger Saskia Beck Janina Matt Carl Gabriel Hans Gabriel Emanuel Hasler Orange-Grün Diana Nunez Elena Allgäuer Kimi Schmitt Benay Durdu David Suarez Gelb-Orange Lukas Hilbe Jose Suarez Kamilla Kis Susanne Laukas Ann Näff-Oehri Saliha Bilir Rafael Pereira Lorenz Beck Tatjana Savanovic Alexia Kind Samuel Hardegger Gelb Dusanka Savanovic Martha Lampert Joana Arvelos Luis Hasler Andrina-Maria Stöckli Claudia Jagustin Mia Hermann Emira Music Nico Walser Tanja Domenjoz Jana Frick Samuel Graus Fabio Frick Leo Frick Lea Fischli