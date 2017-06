Tour de France: Richie Porte verlängert bei BMC –Heute Teampräsentation aller 198 Fahrer

Vertrag mit TdF-Kapitän über 2017 hinaus verlängert – Chris Froome denkt noch lange nicht ans Aufhören

Heute hat das schweizerisch-amerikanische BMC-Team bekannt gegeben, dass der Kontrakt mit Kapitän Richie Porte (Aus) über die Saison 2017 hinaus verlängert worden sei.

„Wir haben das wichtigste Rennen der Saison vor uns. Das erschien uns als der richtige Moment, den Vertrag mit Richie zu verlängern, so dass er sich ganz auf die Tour konzentrieren kann“, sagte BMC-Teampräsident Jim Ochowicz auf der Teampressekonferenz. Der Australier Porte zählt nach einer starken ersten Saisonhälfte zum Favoritenkreis auf den Gesamtsieg.

Bereits zwei Tage vor dem Start der 104. Tour de France bekommt das Publikum alle 198 Fahrer zu sehen. Im Rahmen der offiziellen Teampräsentation werden sich die 22 teilnehmenden Mannschaften am frühen Abend ab 18 Uhr auf dem Burgplatz in Düsseldorf den Zuschauern zeigen. Nach der Vorstellung werden die Profis nach Angaben der Organisatoren zudem noch auf einer 1,4 Kilometer lange Runde durch die Altstadt paradieren, damit möglichst viele Fans Chris Froome, Tony Martin, Marcel Kittel, André Greipel & Co. hautnah erleben können. Die Veranstaltung dauert insgesamt drei Stunden und wird von Beginn an live auf Eurosport übertragen.

Chris Froome (Sky) denkt noch nicht ans Aufhören. „Ich denke, ich kann noch fünf oder sechs Jahre auf diesem Niveau fahren mit dem Ziel, die Tour de France zu gewinnen“, sagte der Brite gestern abend auf einer Pressekonferenz seines Teams in Düsseldorf, wo die 104. Frankreich-Rundfahrt am Samstag beginnt. Der 32-jährige Froome hat das bedeutendste Rennen der Welt bisher dreimal gewinnen können und tritt als Titelverteidiger an. Quelle: radsport-news.de, grösstes Radsportportal Deutschlands.