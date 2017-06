Spiele der Liechtensteiner Fussball-Mannschaften am 7. Juni

Die U19-Nationalmannschaft Liechtensteins gegen die Schweiz und gegen Rumänien

U19 Nationalmannschaft Aufgebot

SCHWEIZ – LIECHTENSTEIN

Mittwoch, 7. Juni 2017, 14 Uhr, Stadion Grünfeld, Rapperswil, 14 Uhr

Tor: Majer Armando, Vaduz, Ospelt Justin FC Vaduz, Wehinger Marcel, USV Abwehr: Gantner Nilas ( FC Balzers), Marxer Marco (USV), Marxer Martin ( USV), Mikus Manuel (FC Ruggell), Salanovic Aaron, (FC Schaan), Seemann Philip (FC Ruggell), Tschupp Sebastian (FC Küsnacht); Unterrainer Fabian (FFC Ruggell) Mittelfeld: Frick Noah (FC Schaan), Frommelt Noah (FC Schaan), Grünenfelder Rafael (FC Vaduz), Hilti Jonas (FC Schaan), Hilti Marius (USV), Vogt Benjamin (FC Balzers)

Angriff: Graber Lukas (FC Vaduz, Graber Noah (FC Vaduz), Koller Pascal (FC Vaduz), Ritter Yanick (USV), Saglam Ferhat (FC Vaduz).

Am Mittwoch,7. Juni kommt es ab 14 Uhr im Stadion Grünfeld in Rapperswil zum Kräftemessen zwischen den U-Nationalteams der Schweiz und Liechtenstein. Klare Favoriten sind dabei natürlich die Gastgeber. Trotzdem will das neu formiert Liechtenstein-Team sich bei diesem auf freundschaftlicher Basis ausgetragenen Spiels nicht so ohne weiteres geschlagen geben.

LIECHTENSTEIN – RUMÄNIEN

U-21 Nationalteam EM-Qualifikation 2017-2019 Liechtenstein –Rumänien

Aufgebot

für Dienstag,13. Juni 2017, 19 Uhr Sportpark Eschen /Mauren

Tor: Majer Armando, Majer Claudio, Ospelt Justin, Wehinger Marcel Abwehr: Göppel Maximilian, Hofer, Jens, Maag Simon, Quaderer Elisa, Quaderer Fabio, Quaderer Matthias, Seemann Philip, Tiefenthaler Gabriel Mittelfeld: Grünenfelder Rafael, Haas Colin, Meier Livio, Mikus Manuel, Ritter Luca, Sele, Aron, Viret Basil. Angriff: Beck Julian, Eidenbenz Moritz, Kardesoglu Ridvan, Koller Pascal, Marxer Silvan, Salanovic Dennis, Vogt Benjamin, Wolfinger Fabio

Mit dem obigen Aufgebot bestreitet die U21 von Liechtenstein am 13. Juni das Länderspiel gegen Rumänien.

Spiele vom Mittwoch, 7. Juni:

SENIOREN CUPFINALE IN SCHAAN

19.30 Uhr: Senioren Cupfinale FC Schaan 30+ gegen FC Balzers 40+ in Schaan

Liechtensteins A-Team in Finnland zu Gast

20.00 Uhr: Freundschaftsländerspiel Finnland – Liechtenstein