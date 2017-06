Schöner Erfolg für Liechtensteins Fussball-Nationalmannschaft gegen Finnland

Achtbares 1:1 in Finnland/Torschütze Hasler

Mit einer kämpferischen und taktischen Meisterleistung gelang der Liechtensteiner A-Auswahl in Finnland mit dem 1:1 ein grosser Achtungserfolg. Es war mehr als ein Erfolgserlebnis für die in punkto Siegen nicht gerade verwöhnte Liechtensteiner Mannschaft.

Und so freuten sich die Liechtensteiner und die kleine Fangruppe über das 1:1, das sie wie einen Sieg feierten. Den Treffer erzielte Nicolas Hasler, der ein starkes Spiel zeigte, wie Nationalcoach Pauritsch bestätigte. Er war mit seinem Team sehr zufrieden. Und auch der angereiste LFV-Präsident Hugo Quaderer gab seiner Freude über dieses sehr gute Resultat Ausdruck. Der nächste Gegner heisst Italien und da geht es um die Qualifikation für die WM.

Die Generalprobe vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Italien darf mit dem umjubelten Remis in Turku als gelungen bezeichnet werden. Die Liechtensteiner traten sehr engagiert auf und gerieten erst ganz zum Schluss der Partie in Bedrängnis. Mit vereinten Kräften schaffte es das Team von Nationaltrainer Rene Pauritsch jedoch das Unentschieden über die Zeit zu bringen und damit Selbstvertrauen für die schwere Aufgabe vom Sonntag in Udine gegen Italien zu tanken.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und das ganze Team“, so der Nationaltrainer. „Für uns ist jedes Länderspiel wichtig, egal ob Punktspiel oder nicht. Daher freuen wir uns jetzt über das Ergebnis, kosten den Teilerfolg aus und reisen dann mit breiter Brust nach Italien, wo uns am Sonntag dann eine ganz andere Aufgabe erwarten wird“.

Telegramm



Finnland – Liechtenstein 1:1 (1:0)