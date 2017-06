FL1.Life: Musik, Kultur und Kunst auf höchstem Niveau in Schaan

US-Superstar Anastacia als Attraktion in Schaan

Das FL1.LIFE findet am 7. und 8. Juli 2017 in und um das SAL in Schaan statt. Es verbindet bereits zum achten Mal Musik, Kultur und Kunstperformance auf höchstem Niveau. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zum Festival strömen, erwartet auch dieses Jahr ein vielfältiges Programm.

Die bewährte Kombination von kostenpflichtigen Konzerten auf der FL1-Bühne (grosser Saal) und der LGT-Bühne sowie dem abwechslungsreichen Programm im kostenfreien Aussenbereich wird auch dieses Jahr wieder umgesetzt. Den Auftakt auf der LGT-Bühne macht dieses Jahr das Vorarlberger Brüderpaar Fleisch & Fleisch. Im Anschluss daran geht es auf der FL1-Bühne mit den deutschen Chartstürmern von Silbermond weiter. Seit 2002 haben die vier Musiker bereits weit über fünf Millionen Tonträger verkauft.

Am Samstag, 8. Juli, kann das FL1.LIFE mit zwei fantastischen Frauenstimmen aufwarten: Die Schweizer Chartstürmerin Ira May & The Seasons wird auf der LGT-Bühne ihr aktuelles Album «Eye of the Beholder» vorstellen.

Der US-Star Anastacia in Schaan

Ab 21:30 Uhr heisst es dann auf der FL1-Bühne «Vorhang auf» für Anastacia. Der US-Superstar macht im Rahmen seiner «Ultimate Collection Tour» halt in Schaan. Seit ihrer ersten CD «Not that kind» im Jahr 2000 ist die amerikanische Sängerin mit der unverwechselbaren Stimme Dauergast in den europäischen und nordamerikanischen Charts. Sie war mit Ohrwürmern wie «Not that Kind», «Paid my Dues» und «One Day in your Life» eine der erfolgreichsten Künstlerinnen zu Beginn der 2000er-Jahre.

Vielseitiges Programm im Aussenbereich

Neben dem kostenpflichtigen Programm im Innenbereich wird auch dieses Jahr wieder ein sehr abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm in und um den Lindahof geboten.

Den Auftakt macht am Freitag, 7. Juli, mit «Schuanis 7» eine erst im Frühjahr 2016 gegründete liechtensteinische Senioren-Jazzband rund um den allseits bekannten Erwin «Schuani» Risch aus Schaan.- Anschliessend werden die Gewinner des diesjährigen FL1.LIFE- Contests, die Ostschweizer Rockband Dawn Driven, im Lindahof performen. Um 20:00 Uhr tritt der österreichisch-isländische Songwriter Thorsteinn Einarsson zum ersten Mal in Liechtenstein auf. Am Samstag, 8. Juli, beginnt das FL1.LIFE traditionell mit dem FL1.KidsLIFE für unsere jungen Gäste. In diesem Jahr darf man sich u. a. auf die Band «Tisch-bombe» freuen.

Nach dem FL1.KidsLIFE tritt im Lindahof u. a. die bekannte Liechtensteiner Mundartband Rääs auf die Bühne. Rääs spielen ausschliesslich Eigenkompositionen mit Texten im Balzner Dialekt. Im Anschluss werden die Schweizer Nachwuchskünstler von Baba Shrimps das Publikum zu begeistern wissen. Das gesamte Angebot im Aussenbereich ist für die Festivalbesucher kostenlos.

www.fl1.life