FC Vaduz: Spielkalender Challenge League, erstes Viertel

Vaduz macht Auftakt beim FC Wil

Nachfolgend veröffentlichen wir das erste Viertel aus dem Spielkalender der Challenge League. Wie man sieht muss der FC Vaduz zuallererst zum FC Wil reisen. Eine Woche später ist dann Servette Genf im Rheinparkstadion zu Gast.

Ziel der Vereinsleitung und des Trainers ist es mit dem Team möglichst sofort wieder in die Super League zurückzukehren. Wenn nicht in der neuen Saison, dann in der Saison 2018/19 wie FCV-Präsidentin Ruth Ospelt an der PK wissen liess.

Der FCV hat schon mehrmals darauf hingewiesen, dass die Preise der Challenge League angepasst worden sind.

Die ersten neun Spiele



23.7. 16:00 Uhr FC Wil – FC Vaduz

30.7. 16:00 Uhr FC Vaduz –Servette Genf FC

06.8. 16:00 Uhr Xamax – FC Vaduz

10.8. 20:00 Uhr FC Vaduz –FC Winterthur

20.8. 16:00 Uhr FC Aarau –FC Vaduz

27.8. 16:00 Uhr FC Schaffhausen-FC Vaduz

09.9. 19:00 Uhr FC Vaduz –FC Rapperswil/Jona

21.9. 20:00 Uhr FC Wohlen –FC Vaduz

24.9. 16:00 Uhr FC Vaduz – FC Chiasso