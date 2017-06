Erfolgreicher USV: Junioren C in Promotion aufgestiegen

Kompliment für hervorragende Juniorenarbeit

Der USV Eschen/Mauren verfügt zweifellos über die grösste und beste Junioren-Abteilung in Liechtenstein und in der unmittelbaren Region. Drei Teams spielen nun in der Promotionsklasse, ein der höchsten Junioren-Liga im Schweizerischen Fussballverband (SFV). Dafür gilt dem USV unser grösster Respekt und Anerkennung.

Dies ist umso erstaunlicher, weil viele Junioren – meistens auf Druck ihrer Eltern- in der vermeintlich besseren Ausbildungsstätte des LFV spielen wollen. Viele jedoch kehren immer wieder zu ihren Dorfvereinen zurück. Deshalb muss der Verband die Spieler aller U-Teams sozusagen in der Region Liechtenstein, Graubünden, Kanton St. Gallen und Vorarlberg buchstäblich zusammenklauben, um überhaupt U-Mannschaften im Spitzenfussball (zweithöchsten SFV-Juniorenklassen) halten zu können. Aber dieses Kapitel werden wir demnächst in einem gesonderten Beitrag behandeln.

Dass es auch anders geht, zeigt der USV Eschen/Mauren. Deshalb freut sich die Juniorenabteilung des grössten Fussballvereins des Landes über diese neuerliche Erfolgsmeldung, an der auch Trainer, Betreuer und Juniorenleiter Domenico Albanese aus Schaanwald ihren Anteil haben.