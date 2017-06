Ein Spiel um die goldene Ananas – FC Vaduz vers FC Thun

Letztes Super League-Spiel: Können die Vaduzer den Bann brechen?

Nach drei Jahren in der Super League ist es heute Freitag um 20:30 Uhr das (vorläufig) letzte Gastspiel, das der FC Vaduz in der höchsten Schweizer Spielklasse macht. Man denkt schon mit etwas Wehmut zurück, obwohl der FCV seit der 13. Runde ununterbrochen die Rote Laterne tragen musste, das sind viele Monate.

Aus sportlicher Sicht geht es weder dem FC Vaduz, der absteigen muss, noch dem FC Thun (Mittelfeld) um etwas. Wie heisst es so schön: sie spielen um die Goldene Ananas. Allerdings will sich Vaduz anständig und möglichst mit einem Sieg aus der Super League verabschieden. Hinzu kommt, dass die Liechtensteiner gegen Thun, den verbrieften Angstgegner, noch nie in einem Punktekampf -egal in welcher Liga -gewinnen konnten. Es ist sozusagen das umgekehrte Vorzeichen von Vaduz gegen den FC St. Gallen. Nur der FC St. Gallen hat diesen Bann nach einigen Jahren brechen könne. Das wollen im letzten Punktespiel auch die Vaduzer gegen Thun schaffen.

Es wäre ein wirklich toller Abschied aus der Beletage des Schweizer Fussballs. So spielt auch ein wenig der Gedanke mit: können die Vaduzer den Bann gegen Thun ausgerechnet im letzten Spiel brechen? Zuzutrauen wäre es ihnen ohne weiteres.