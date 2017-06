EDK-Generalsekretärin Susanne Hardmeier zu Besuch bei Bildungsministerin Dominique Gantenbein

Persönliches Kennenlernen im Mittelpunkt

Vaduz – Am Freitag, 2. Juni 2017, wurde die neue Generalsekretärin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), Susanne Hardmeier, von Bildungsministerin Dominique Gantenbein zu einem Antrittsbesuch empfangen.

In ihrer neuen Funktion ist Dominique Gantenbein selber in den Plenarkonferenzen der EDK, der D-EDK und der EDK-Ost dabei. Susanne Hardmeier hat die Nachfolge des langjährigen Generalsekretärs Hans Ambühl angetreten und leitet die Geschäfte der EDK.

In der Schweiz tragen die Kantone die Hauptverantwortung für Bildung und Kultur. Sie koordinieren ihre Arbeit auf nationaler Ebene. Dafür bilden die 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren eine politische Behörde, die EDK.

Aufgrund der Kleinheit des Staates zählt Liechtenstein auf eine enge Kooperation im Bildungswesen mit der Schweiz. Die seit Jahrzehnten aufgebauten Beziehungen funktionieren hervorragend. Die EDK handelt subsidiär und erfüllt Aufgaben, die nicht von den Regionen oder Kantonen wahrgenommen werden können.

Liechtenstein beteiligt sich an den Arbeiten der EDK und ist Mitglied bei verschiedenen, interkantonalen Vereinbarungen, so etwa in verschiedenen Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen und ermöglicht so eine freie Studienwahl.

Der Antrittsbesuch der Generalsekretärin stand im Zeichen des persönlichen Kennenlernens, dem Einblick in die Funktionsweise der Erziehungsdirektorenkonferenzen und dem Austausch über fachliche Fragestellungen von gemeinsamem Interesse. (Johann Wucherer)