Der FC Basel souveräner Meister / Der FC Vaduz muss nach drei Jahren absteigen

Trägt Sportchef Bernt Haas aus Zürich keine (Mit)-Schuld am Abstieg?



FCB – St. Gallen 4:1 (1:1)

Beim FC Basel purzeln in dieser Saison die Rekorde: Basel überbietet den 85-Punkte-Rekord aus dem Jahre 2004 und auch in der Trefferquote ist der FC Basel in der abgelaufenen Meisterschaft besser als in der Saison 2009/10. Mit 92 überbieten sie den Rekord von damals um zwei Treffer.

„Chapeau, Bärni“. Mit diesem und anderen Plakatsprüchen stürmen gestern Abend begeisterte FCB-Fans in der 75.min. das Spielfeld. Mit Bärni ist der zurückgetretene sympathische FC Basel-Präsident Bernhard „Bärni“ Heusler gemeint. Die Fans lassen Mannschaft, Trainer Fischer und den Präsidenten hoch leben. Châpeau für den Titelgewinn, den Cupgewinn, für den Rekordsieg, für acht Meistertitel in Folge. Basel zeigt wie man feiert. Da gerät der 4:1-Sieg über biedere St. Galler unter Trainer Contini schon fast in Vergessenheit.

FC Vaduz: Rückkehr schon bald?

Und was passiert mit Haas?

Der FC Vaduz muss nach drei schönen Jahren die Super League verlassen. Viele hoffen nur für ein Jahr. Denn sie wollen wieder sofort rauf, als ob es das Einfachste von der Welt wäre. Dabei sind etliche Spieler schon weg, andere wiederum warten auf den Absprung. Zum Aufstieg braucht es mindestens eine so starke Elf wie momentan. Ob das nötige Geld vorhanden ist?

Wenn man den FCV- Sportchef Bernt Haas aus Zürich hört, dann will man den Gürtel noch enger schnallen. Dann soll er erklären, mit welchem Team er aufsteigen will. Für die Misere des Abstiegs ist auch er ein Stück weit mitschuldig. In Deutschland müsste er den Vererin fristlos entlassen. Und in Vaduz?

Telegramm:

Stadion: St. Jakob-Park, Basel Zuschauer: 30’657 Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Traoré; Xhaka (64.Die), Zuffi; Steffen, Delgado (79.Fransson), Elyounoussi, Doumbia (90 Janko) St. Gallen: Stojanovic; Mutsch (4.Gelmi), Haggui (64.Ajeti), Hefti, Wittwer; Gaudino, Wiss, Aleksic; Barnetta; Babic (64.Tafer) Aratore. Tore: 14. Doumbia (Delgado) 1:0, 25. Aleksic 1:1. 58. Steffen (Elyounoussi) 2:1. 87. Doumbia (Zuffi) 3:1. 90. Janko (Elyounoussi) 4:1.

36. Runde

BSC Young Boys-FC Lausanne-Sport 2:0

FC Basel -FC St. Gallen 4:1

FC Lugano-FC Luzern 0:1

FC Sion-Grasshopper Club 1:1

FC Vaduz-FC Thun 1:3

Schlussrangliste Saison 2016/17