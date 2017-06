Britische Glam-Rock-Legende „Slade“ in Malbun

Das Alpenmagazin PANORAMA lädt zum 8. „Rock around Malbun“ ein

„Far Far Away“, „My Oh My“, „Mama we’re all crazy now“ oder auch das Weihnachtslied „Merry Xmas everybody“ zählen bis heute zu den grössten Hits der britischen Glam-Rock-Legende „Slade“. PANORAMA konnte die Band nach Mungo Jerry und The Bay City Rollers, The Sweet, Smokie, Middle of the Road und weiteren Bands für ein Konzert am Samstag, 1. Juli in Malbun gewinnen.

Damit setzt PANORAMA weiter auf das bewährte Konzept, eine bekannte Band von „damals“ als Highlight der Oldies-Party zu präsentieren. Das Konzert der vierköpfigen Musikgruppe um Dave Hill beginnt am Samstagabend um 19 Uhr im Zentrum von Malbun. Im Vorprogramm spielen ab 16 Uhr Endless Avenue und ab 18 Uhr Naturtrüeb auf der Hauptbühne zwischen Malbunerstuba und Silberhorn.

Plattform für regionale Gruppen

„Rock around Malbun“, das am Wochenende vom 1. und 2. Juli stattfindet, bietet weiteren (Nachwuchs-) Formationen aus der Region eine attraktive musikalische Plattform. Die Gruppen treten in den Gastronomiebetrieben Hotel Restaurant Turna, Hotel Walserhof und Restaurant Schwalbennest sowie auf der Terrasse des Alpenhotels auf, wo am Sonntag ab 10:30 Uhr der Frühschoppen mit Two Tube stattfindet. In den Gasthäusern, wo die Besucher neben dem musikalischen Leckerbissen auch ein ausgezeichnetes kulinarisches Angebot erwartet, empfiehlt es sich, Plätze zu reservieren. Gegenüber der Hauptbühne zwischen der Malbunerstuba und dem Haus Silberhorn lädt der Verein PANORAMA gemeinsam mit den „Joderteifeln“ an die Mendocino Bar ein.

Kostenlose Fahrt, kein Eintritt

Grosszügige Sponsoring-Partner tragen verdankenswerterweise die Kosten für das Festival mit. Der Verein PANORAMA kann daher auch dieses Jahr am freien Eintritt festhalten. Besucher können mit der LIEmobil Linie 21 kostenlos nach Malbun fahren. Und für den sicheren Rücktransport der Gäste stellt der Verein PANORAMA um 00.30 Uhr einen kostenlosen Bus-Shuttle von Malbun nach Vaduz (Post) bereit.

Erschwerte Durchfahrt

Die Durchfahrt durch das Zentrum von Malbun ist während der Konzerte ab dem Restaurant Schwalbennest nur erschwert und ausnahmsweise möglich. Besucher sind gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel (kostenlos) zu benutzen und falls zwingend notwendig, die Hauptstrasse sehr langsam zu befahren.

Das Programm

Samstag, 2. Juli



16.00 Uhr Eröffnung der Mendocino Bar Vis à vis Malbunerstuba

16.00 Uhr Endless Avenue Hauptbühne beim Haus Silberhorn

18.00 Uhr Naturtrüeb Hauptbühne beim Haus Silberhorn

19.00 Uhr SLADE Hauptbühne beim Haus Silberhorn

21.30 Uhr Mindless Hotel Restaurant Turna Malbun

21.30 Uhr Suzie Candell Restaurant Schwalbennest

21.30 Uhr Stillwater Hotel Walserhof

21.30 Uhr Avalanches Sliders Schlucher-Treff

Sonntag, 3. Juli

10.30 Uhr Frühschoppen mit Two Tube Alpenhotel Malbun