Briten-Wahl: May hat sich verzockt!

Die Konservativen haben absolute Mehrheit verloren – nur noch 316 Mandate

Laut BBC am Freitag früh hat Theresa Mays Partei, die Konservativen, keine Chance mehr auf eine absolute Mehrheit. May braucht 326 Mandate, hat aber nach aktuellem Stand nur 316 Mandate.

Die Regierungschefin wollte mit der vorgezogenen Neuwahl die absolute Mehrheit der Konservativen im Unterhaus eigentlich ausbauen und sich so Rückendeckung für die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen geben lassen. Bislang hatte ihre Partei 330 Mandate. Ein Unterhaus ohne absolute Mehrheit gilt in der der britischen Tradition als nicht wünschenswert.

Laut den bisherigen Erkenntnissen könnte die oppositionelle Labour-Party 267 Sitze bekommen. Das wäre ein Zugewinn von 37 Mandaten. Die Daten sagen weiter voraus: Scottish National Party 34 Sitze, Liberaldemokraten 14 Sitze. Die Wahl wird für May als „komplett katastrophal“ eingestuft.

Labour-Chef Corbyn verlangt Rücktritt von May

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat die britische Premierministerin Theresa May aufgefordert, aufzugeben und Platz für eine Labour-Regierung zu machen. May habe mit ihren Konservativen Sitze, Stimmen, Unterstützung und Vertrauen verloren, sagte Corbyn am frühen Freitagmorgen nach der Bekanntgabe seines Wahlsiegs im Wahlkreis Islington North.

London. “Das ist wirklich genug, um zu gehen und Platz zu machen für eine Regierung, die wirklich alle Menschen dieses Landes repräsentiert.”