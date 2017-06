Boris Becker: „Ich habe das Darlehen schon längst zurückbezahlt“

Die deutsche Tennis-Legende Becker äußert sich zum Bankrott

Wie wir alle wissen hat eine englische Richterin die deutsche Tennis-Legende Boris Becker am vergangenen Mittwoch für bankrott erklärt.

Nun äussert sich der Angeschuldigte und lässt von seinem Anwalt ausrichten, dass er (Becker) „überrascht und enttäuscht sei, dass sich die gegnerische Bank in einem konkreten Zivilverfahren in Grossbritannien entschieden hätte, Klage gegen ihn einzureichen“. Das Verfahren -so Becker – betreffe ein Darlehen, „das ich binnen eines Monats in voller Höhe zurückbezahlt habe.“

Medienmitteilungen, wonach „unser Mandant Becker pleite sein, entsprechen nicht der Wahrheit“, so der Anwalt. Becker selbst meldete sich via Twitter: „Wie sagt man so schön: Vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Aber das Leben geht weiter.“

Lilly Becker und Boris Becker bei der Verleihung des Deutschen Medienpreises 2016 im Kongresshaus Baden-Baden am 25. Mai 2017. Foto: Picture Alliance, Frankfurt/Main-Geisler-Fotopress.