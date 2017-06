Balzers II mit Sieg / Triesen verliert und Sevelen steigt ab

Alle Entscheidungen erst am letzten Spieltag gefallen

Es dauerte tatsächlich bis zum letzten Spieltag bis alle Entscheidungen gefallen sind. Ems ist souveräner Meister der 3. Liga (Gr.1) und steigt zu FC Vaduz II und Ruggell I in die 2. Liga regional auf. Balzers II hat sich nach einer dürftigen Hinrunde im Frühjahr mächtig gesteigert und schliesst die Meisterschaft hervorragend auf Rang vier ab.

Derweil musste Triesen heute in Uznach einen kappe 3:2-Niederlage hinnehmen. Leider konnte das Team dem Nachbar Sevelen nicht helfen. Dazu hätte es schon eines Sieges bedurft, bei gleichzeitigem Sieg des FC Sevelen, der aber mit 6:2 eine Schlappe hinnehmen und absteigen muss.

Somit übernimmt der bisherige Kapitän des FC Schaan, Lucas Eberle, in Sevelen ein Viertliga-Team, dessen Ambitionen sicherlich auf dem sofortigen Wiederaufstieg gelegt sind.

Der FC Schaan hat das letzte Saisonspiel und das letzte Spiel von Trainer Nathanael Staub zuhause gegen Rebstein mit 1:3 verloren und konnte sich rangmässig nicht mehr verbessern. So muss sich der FCS mit dem sechsten Rang zufrieden geben. Auch in der Gruppe 2 der 3. Liga wurde der FC Besa (St. Gallen) souveräner Meister und steigt in die 2. Liga auf.

Dritte Liga - Gruppe 1

FC Thusis – Cazis 1- FC Balzers 1:2

FC Ems -FC Flums 4:0

Valposchiavo Calcio -FC Landquart-Herrschaft 3:3

FC Uznach 1b-FC Triesen 3:2

Chur 97 -FC Sargans 3:0

FC Bonaduz -FC Sevelen 6:2

Schluss-Tabelle

Dritte Liga - Gruppe 2

FC Diepoldsau-Schmitter -FC Rüthi 3:0

FC Schaan -FC Rebstein 1:3

FC Goldach -FC Besa 0:3

FC Rheineck -FC Appenzell 4:3

FC Widnau -FC Teufen 4:2

FC Wittenbach -FC Staad 5:0