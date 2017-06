Blitzturnier in Chur

Beim Blitzturnier in Chur am Samstag Abend auf der Sportanlage in der Ringstrasse gewann Vaduz I (1. Aufstellung) gegen den FC Chur, der gleichzeitig die 20jährige Vereinsgründung Chur97 feierte, mit 0:3.

Chur97 vs. FC Vaduz 0:3 FCV Startaufstellung : Majer; Göppel, Konrad, Bühler, Burgmeier, Ciccone, Brunner, Ospelt, Graudenz, Kamber, Turkes Tore: 0:1 Turkes, 0:2 Ospelt, 0:3 Turkes

Im zweiten Spiel verloren die Vaduzer B-Ligisten gegen den Erstligisten FC St. Gallen II mit 1:2. FC Vaduz vs. FC St. Gallen U21 1:2 FCV Startaufstellung: Jehle, Konrad, Bühler, Puljic, von Niederhäusern, Muntwiler, Borgmann, Mathys, Graudenz, Zarate, Felfel Tore: 0:1, 1:1 Felfel, 1:2

——————————————————————————————————





FC Rapperswil/Jona I - USV Eschen/Mauren I

Wie in lie-zeit ONLINE bereits berichtet verlor Erstligist USV in Rapperswil gegen den dortigen Aufsteiger in der Challenge-League knapp mit 2:1. Den Treffer für den USV erzielte Marco Fässler in der 57.min. Der Siegtreffer für die komplette Profi-Truppe fiel erst Sekunden vor dem Abpfiff.

——————————————————————————————————

Der SCRA gewinnt Testspiel gegen

den FC St. Gallen mit 3:2 (2:2)