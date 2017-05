Zweitligist FC Buchs peilt Aufstieg an

6:2-Sieg gegen Schluein/Ilanz / Wichtiger Schritt – noch vier sind nötig

Telegramm

Sportanlage: Rheinau, Buchs Zuschauer: 200 FC Buchs: C aluori, Sturzenegger (74.Hanselmann), Schlegel P., Kalberer, Andrade, Rohrer Raphael, Gadient (63.Grob), Schlegel C., Giger, Rohrer Kevin (63. Solinger), Vuleta. Ergänzungsspieler: Tinker, Solinger R., Hanselmann, Clemente Francesco, Grob S. Trainer: Cecco Clemente Tore: 3. min. 1:0 Schlegel, 4.min. 2:0 Rohrer Kevin, 10.min. 2:1 Derungs, 15. min. 2:2 Derungs, 20. min. 3:2 Vuleta, 21. min. 4:2 Rohrer Kevin, 71.min. 5:2 Giger, 75.min. Vuleta. Verwarnungen: 1x gelb Schluein, 2xgelb Buchs

In einem ersten wichtigen Schritt hat der FC Buchs unter Spielertrainer Checco Clemente den angestrebten Aufstieg in die 2. Liga Interregio angezeigt. So konnte Buchs den Vorsprung auf den stärksten Liga-Konkurrenten Weesen vor einer Woche um drei Punkte ausbauen, nachdem dieser überraschend das Spiel in Montlingen 2:1 verlor. Bei Redaktionsschluss lag das Ergebnis von der Paarung FC Weesen gegen FC Vaduz II noch nicht vor.

Das heutige Spiel auf der Rheinau in Buchs hatte durchaus seinen Reiz. Insgesamt gab es acht Treffer zu bestaunen. Auch die Dramaturgie hätte nicht besser ablaufen können. Nach vier Minuten führten die Buchser 2:0 durch Tore von Schlegel und Kevin Rohrer, dann glichen die Gäste zwischen der 10. und 15. Minute durch einen Doppelpack von Derungs aus. Wenig später erzielten wiederum innert zwei Minuten die Werdenberger 2:4. Die Treffer erzielten die Torjäger Vuleta und Rohrer. Giger machte das 5:2 (71) und Vuleta in der 75.min. seinen zweiten Treffer in diesem Spiel zum Endstand.

Buchs war dem Gegner in allen Belangen überlegen. Allerdings dürfen sich die Gastgeber nicht zu lange und zu viel freuen, denn Schluein/Ilanz zählt zu den potenziellen Abstiegskandidaten und kassierte am zweitmeisten Tore aller Mannschaften.

Zweite Liga - Gruppe 1



Sa 13.05.2017

FC Buchs -US Schluein Ilanz 6:2

FC Ruggell -FC Bad Ragaz 3:2

FC Altstätten -FC Rapperswil-Jona 2:2

FC Au-Berneck 05 -FC Montlingen 2:2

FC Weesen -FC Vaduz II

So 14.05.2017

14:00 FC Widnau 1-FC Mels 1

Tabelle

Rangliste mit Spalte ‚Strafpunkte‘ gemäss Wettspielreglement Art.48