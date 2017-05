Zweite Liga: FC Buchs oder FC Weesen?

Der Buchser Trainer Checco Clemente hat gute Karten

Nachdem die beiden Liechtensteiner Zweitligisten FC Vaduz II und der FC Ruggell I das Derby in Vaduz schon am Mittwoch mit 2:2 beendet haben, geht es am Wochenende mit den anderen 2.Liga-Paarungen weiter.

Der FC Buchs mit Spielertrainer Checco Clemente ist schon in der gesamten Rückrunde von einem Team gejagt, vom FC Weesen, der mit 35 gleich viele Punkte aufweist. Nur in den Strafpunkten liegen die Werdenberger noch vorne. Es zeichnet sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen ab, bei dem keine der beiden Teams Schwächen zeigen darf.

Die Truppe um Clemente hat in einigen Frühlingsspielen Punkte abgegeben und damit dem Verfolger ermöglicht bis auf Augenhöhe heranzukommen. Jetzt heisst es beim FC Buchs kühlen Kopf zu bewahren, um nicht im allerletzten Moment noch ins Abseits geschoben zu werden. Buchs hätte es verdient aufzusteigen.

Morgen Samstag (17 Uhr) müssen die Buchser beim heimstarken FC Mels antreten. In der Herbstrunde gab es einen 2:1-Sieg für die Truppe um Trainer Checco Clement, die damals recht gut spielte, aber im Abschluss etwas schwächelte. Sollten die Buchser an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen können, so dürfte ein Sieg durchaus möglich sein. Denn auch Weesen muss in Montlingen (3.Rang) erst zeigen, ob sie gegen die hartnäckigen Rheintaler gewinnen können. Anstoss in Mels: SA 17 Uhr.

Zweite Liga - Gruppe 1

Sa 06.05.2017

16:00 FC Bad Ragaz 1 -FC Altstätten 1

17:00 FC Mels 1- FC Buchs 1

18:00 US Schluein Ilanz 1- FC Au-Berneck 1

So 07.05.2017

14:00 FC Montlingen 1-FC Weesen 1

16:00FC Rapperswil-Jona 2- FC Widnau 1

