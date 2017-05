Zweite Liga: Buchs/SG nähert sich dem Aufstieg

Gegen welche Teams spielen Buchs und Weesen noch?

Noch stehen in der 2. Liga (Gr.1) drei Meisterschaftspartien auf der Agenda. Dann ist die Meisterschaft 2016/17 Vergangenheit und der FC Buchs aller Voraussicht nach in der 2. Liga Interregio, ein Ziel, das Spielertrainer Cecco Clement und sein Team schon seit langem anstreben.

Heute haben sie eine der grossen Hürden genommen. Dank des 0:2-Sieges beim heimstarken FC Montlingen, das vor Wochenfrist noch den FC Weesen an gleicher Stelle mit 2:1 besiegt hatte, präsentierte sich die Clemente-Elf aus Buchs als eine coole Mannschaft, die genau zum richtigen Zeitpunkt eine hervorragende Verfassung ausstrahlt. Es war ein spannendes Spiel in Montlingen, bei dem die Buchser zeigten, dass sie zu Recht an der obersten Sprosse der Tabellen stehen.

Viel Engagement, Aggressivität und teils herrliche Kombinationen, liessen das wichtige Meisterschaftsspiel zu eine echten Fussballfest werden. Es war ein hartes Stück Arbeit, die Buchs verrichten musste, am Ende aber als verdienter Sieger den Platz verliess.

Aufstieg: 2. Liga

Ausstehende Spiele des FC Buchs und des FC Weesen:

SA 27.5. Buchs – Vaduz II

SA 27.5 Weesen – Ruggell

SA 3.6. Bad Ragaz – Buchs

SA 3.6. Weesen – Altstätten

SA 10.6. Buchs – Ruggell

SA 10.6. Au/Berneck – Weesen

Der FC Vaduz II fällt zurück

Der FC Au/Berneck scheint dem FC Vaduz II nicht zu liegen. Schon im Herbst verloren die Sereinig-Schützlinge auswärts 3:2 und auch im heutigen Retourspiel kamen die Rheintaler erneut zu einem 2:4-Triumph im Rheinpark. Dabei waren sie nicht die bessere Mannschaft. Es war ein intensiv geführtes Spiel mit den besseren Ende für die Rheintaler.

Der FC Vaduz liegt nach dieser Niederlage nun einen Platz vor den beiden Abstiegsrängen, die gegenwärtig von Schluein/Ilanz und vom bereits abgestiegenen Bad Ragaz eingenommen werden. Der FC Vaduz liegt neun Punkte vor einem Abstiegsrang. Im Normalfall sollten diese neun Punkte für die noch ausstehenden drei Partien bis zum Saisonende reichen.

Zweite Liga - Gruppe 1

FC Ruggell -FC Altstätten 3:2

FC Bad Ragaz -FC Weesen 1:3

FC Mels -FC Rapperswil-Jona 2:2

US Schluein Ilanz 1-FC Widnau 1 Verschoben

FC Montlingen -FC Buchs 0:2

FC Vaduz -FC Au-Berneck 05 2:4

Tabelle