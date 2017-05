St. Gallen gewinnt und die FCV-Sorgen werden grösser

Glücklicher 0:1-Sieg der Espen in Lausanne

Lausanne – St. Gallen 0:1 (0:0)

Stadion: Pontaise Lausanne

Schiedsrichter: Amhof

Zuschauer: 4088 Fans

Lausanne: Castella; Lotomba, Diniz, Monteiro, Taiwo (74.Pak); Maccoppi (74. Gétaz); Ben Khalifa, Campo (64.Araz), Pasche, Kololli; Torres

St. Gallen: Lopar; Hefti (42.Mutsch), Haggui, Gelmi, Wittwer; Wiss (67.Gaudino), Salihovic; Tafer, Barnetta, Aratore; Ajeti (78.Aleksic)

Tor: 66. Ajeti (Aratore) 0:1

Bemerkungen: St.Gallen ohne Toko (gesperrt)

________________________________________________________________________

Nach sieben Spielen ohne Sieg hat der FC St.Gallen unter dem neuen Trainer Giorgio Contini in die Erfolgsspur zurückgefunden. Ein Tor von Albian Ajeti sicherte den Espen den 1:0-Sieg im Abstiegsduell gegen Lausanne.

Der Sieg der St. Galler in der Westschweiz war sehr schmeichelhaft. Bis zur glücklichen Führung der Ostschweizer durch Ajeti, dann übernimmt die Conti-Elf das Kommando, allerdings nur für kurze Zeit. Denn Paks Ausgleich (früher FCV) wird wegen eines Offside aberkannt. Die Szene bleibt umstritten. Den FC St. Gallen juckt das allerdings nicht, er hat unter dem alten FCV-Coach Contini den ersten Dreier seit sieben Spielen eingefahren und den FC Vaduz in noch grössere Abstiegs-Schwierigkeiten gebracht. Am kommenden Wochenende gibt es folgende brisante Paarungen im Kampf gegen den Abstieg: Vaduz muss in St.Gallen und Lausanne in Zürich bei GC antreten.

Resultate, 31. Runde

Thun – Luzern 3:1

Vaduz – GC 2:4

Lausanne-St. Gallen 0:1

Lugano -Basel 2:2

Sion – YB 0:1