Liechtensteiner Cupfinal 2017: Nachlese

FC Vaduz war zu stark -Profi gegen Amateure/ Logische Konsequenz 1:5-Sieg gegen den USV

Telegramm

Stadion : Sportpark Eschen/Mauren

Zuschauer: 984

Schiedsrichter : Sascha Amhof, Super-League –SR; Assistenz-SR: Silvan Eberle (FL), Mirco Bürgi (CH), Mehmed Ljatifi (4. Offizieller)

FC Vaduz: Siegrist; Borgmann, Konrad, Bühler, Göppel (74. Grippo); Kukuruzovic, Muntwiler (58.Stanko), Ciccone; Turkes (69.Felfel); Mathys, Zarate

USV Eschen/Mauren: Antic; Sele (72.Baumann), Trajkovic (77.Willi), Thöni, Martinovic; Kieber, Coppola, Fässler (60.Quintans); Knuth; Pola, Bärtsch

Tore: 1.min.0:1 Turkes (Kopftor); 26.min. 0:2 Turkes; 30.min. 1:2 Pola; 43.min. 1:3 Muntwiler; 51.min. 1:4 Turkes; 56.min. 1:5 Kukuruzovic .

Wie unmittelbar nach dem Cupspiel am Mittwoch, 24. Mai 2017 schon berichtet, gewann der FC Vaduz im Sportpark Eschen/Mauren verdientermassen das Cup-Finale 2017 mit 1:5 (1:3) gegen den Erstligisten USV. Der FC Vaduz zeigte sich vor 1000 Zuschauern in bester Verfassung, nahm das Spiel sehr ernst und war im Abschluss erstaunlich effizient.

Die Profis liessen nie einen Zweifel darüber aufkommen, wer am Ende als Cupsieger dastehen wird. Der USV glänzte in einigen kurzen Phasen mit druckvollem Spiel und hätte ein bis zwei Tore mehr verdient. Am Ende geht auch in der Relation das 1:5 durchaus ok.