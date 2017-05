Cup-Finale: Kann der USV den grossen FC Vaduz mehr als nur ärgern?

Der USV glaubt an seine Chance

Der FC Vaduz, der seit Jahrzehnten den Liechtensteiner Cupwettbewerb beherrscht, stösst am Mittwoch im Sportpark Eschen/Mauren auf den dortigen Erstligisten USV. Schon einmal gelang dem USV in den letzten zwei Dutzend Jahren dem grossen Bruder aus dem Oberland ein Bein zu stellen, nämlich im Jahre 2012 im Rheinparkstadion.

Dort gewann der USV nach Elfmeterschiessen. Der FC Vaduz spielte damals noch in der Challenge League eine dominierende Rolle. Drei Jahre später stieg der FC Vaduz in die Super League auf. Spielt beim USV keine Rolle: Er will den FCV im eigenen Haus schlagen, oder zumindest ärgern. Nur ist das halt nicht so einfach wie mancher glaubt.

Der FC Vaduz will die Cupschale

Es steht ausser Zweifel: der FC Vaduz will den FL-Cup auch in diesem Jahr gewinnen. Zuviel Geld und Prestige stehen auf dem Spiel. Und der FC Vaduz, der mit rund 6 Mio. Schweizerfranken mit einem der kleinesten Budgets aller Vereine in der höchsten Schweizer Liga auskommen musste, schielt natürlich auch auf die Einnahmen aus der Europa League. Denn wie man hört soll das Budget für die Challenge League reduziert werden. Die Aussage des FC Vaduz ist klar und deutlich: „Wir wollen den Cup gewinnen, um aufs Parkett der Europa League zu gelangen.“ Nach dem bitteren Abstieg aus der Super League möchte der FCV zumindest den Cup gewinnen.

Welten, oder David gegen Goliath

Aber auch der USV macht keinen Hehl daraus, seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Vom Spielermaterial her betrachtet, sind zwischen dem FC Vaduz und dem USV Welten. Dort erprobte international tätige Spieler, hier die Feierabendkicker der Eschner. Eigentlich eine klare Sache. Beim letzten Cupspiel vom 5. April 2016 gab es im Halbfinale eine knappe 1:2-Niederlage für den USV. Dort musste sich Vaduz strecken, um die Verlängerung zu vermeiden. Die Spiele zwischen den beiden Teams sind immer etwas Besonders.

Normalerweise hat der Erstligist gegen den FC Vaduz keine Chance. Fragt sich nur, wie ernst die Spieler des FCV das Cupspiel nehmen. Jedenfalls freut man sich im USV-Lager auf die Begegnung. Und der USV glaubt fest an die Überraschung, die er dem Publikum präsentieren möchte. Jedenfalls dürfte die Partie sehr interessant werden.

Anstoss: Sportpark Eschen/Mauren

Mittwoch, 24. Mai, 18:30 Uhr

Der Weg ins Finale

FC Vaduz USV

25.10.2016 FC Ruggell I-FC Vaduz I 0:11 FC Balzers I – USV I 0:4

11.04.2017 FC Triesen I – FC Vaduz I FC Triesenberg I- USV I 2:4

24.04.2017 Finale im SPORTPARK