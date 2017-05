Bravo Regierung! Oberland 4 : Unterland 0

Im Liechtensteiner Oberland wird für 4.5 Mio. Franken die insgesamt 8. Rheinbrücke, davon die 4. Fuss- und Fahrradwegbrücke, gebaut. Innerhalb von wenigen hundert Metern ist dies in Schaan/Vaduz die Brücke Nummer 3 über den Rhein nach Sevelen/Räfis/Buchs. Die Anzahl der Fuss- und Fahrradwegbrücken im Liechtensteiner Unterland: 0.

Text: Johannes Kaiser, Landtagsabgeordneter

Der Verein «Agglomeration Werdenberg–Liechtenstein» befasst sich seit längerem mit der grossen Verkehrsdichte im Dreiländereck Kanton St.Gallen, Liechtenstein und Vorarlberg, vornehmlich mit Konzepten, die den ÖV betreffen. Mitglieder des Vereins sind die elf Gemeinden Liechtensteins, sechs Gemeinden der Region Werdenberg und Sargans, das Land Liechtenstein und der Kanton St. Gallen. Statt handfeste Verkehrsproblem-Knotenpunkte in den PW- und Schwerverkehrs geplagten Gemeinden mit der Transitachse Feldkirch–Schaanwald–Nendeln–Eschen–Bendern–Haag anzugehen, resultiert aus dieser jahrelangen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei diesem Agglomerationsprogramm letztlich eine weitere Fuss- und Fahrradwegbrücke im Liechtensteiner Oberland. Diese wird zudem in Minimaldistanz zwischen der Fuss- und Fahrradweg-Rheinbrücke Schaan–Buchs (Energiebrücke) sowie der alten Holzbrücke Vaduz–Sevelen hinein gequetscht. Verbunden wird mit dieser 4. Fuss- und Fahrradweg-Rheinbrücke Schaan/Vaduz mit dem Räfiser Riet (Buchs). Neben der Fuss- und Fahrradwegbrücke in Balzers ist dies die Fuss- und Fahrradwegbrücke Nr. 4 im Liechtensteiner Oberland.

Warum nicht endlich eine Fuss- und Fahrradwegbrücke im Unterland?

Die Antwort dazu im Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag (Nr. 26/2017) ist an Ironie kaum zu überbieten. Ich zitiere die Begründung der Fürstlichen Regierung auf Seite 11: «Der Standort für eine Langsamverkehrsquerung über den Rhein im Liechtensteiner Unterland ist bei der bestehenden Rheinbrücke zwischen Bendern/Haag am idealsten. An dieser Stelle ist der Anschluss an das Schweizer Radwegnetz am besten gegeben.» Liebe Regierung – diese höchstbanale Feststellung trifft auch eins zu eins auf die mit PW- und LKW-befahrenen Rheinbrücken Buchs–Schaan sowie Vaduz–Sevelen zu.

1.1 Millionen Franken für vierte Fuss- und Velorheinbrücke im Oberland

Da es sich um ein Agglomerations-Programm handelt, wird diese neue Fuss- und Fahrradwegbrücke, obwohl sie an einem völlig sinnentfernten Ort über den Rhein führt – von Schaan/Vaduz ins Räfiser Riet – auch vom Schweizer Bund und dem Kanton St. Gallen mitfinanziert. Doch müsse diese Brücke bis 2018 in Realisierung sein, hebt Alma Sartoris, die Projektleitern des Agglomerationsprogramms des Kantons St.Gallen, hervor, denn sonst würden die Bundesgelder aus Bern nicht fliessen! Deshalb diese Eile, diese Planlosigkeit, es wird einfach eine Fuss- und Fahrradwegbrücke für 4.5 Mio. Franken gebaut. Für das Land Liechtenstein macht dies 1.1 Millionen Franken und die Gemeinde Vaduz hat 600‘000 Franken beizusteuern.

Winkt der Landtag 1.1 Mio. auf die Schnelle durch?

Der Landtag wird in seiner Sitzung vom 7. Juni 2017 diese 4. Fuss- und Fahrradweg-Rheinbrücke im Liechtensteiner Oberland – dies, wohlgemerkt auch mit Steuergeldern der Einwohner des Liechtensteiner Unterlandes – wahrscheinlich mit einer satten Mehrheit durchwinken. Für solche Fehlplanungen hat der Staat ja ausreichend Geld …