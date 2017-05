Antrittsbesuch von Alexander Krethlow bei Innenministerin Dominique Gantenbein

Fragen zum Bevölkerungsschutz

Vaduz – Am Mittwoch, 10. Mai 2017, empfing Innenministerin Dominique Gantenbein den Generalsekretär der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF), PD Alexander Krethlow, zu einem Antrittsbesuch in Liechtenstein.

Alexander Krethlow ist vollamtlicher Generalsekretär der RK MZF und damit für die Koordination der verschiedenen Partner im Sicherheitsverbund Schweiz auf Ebene des Bundes und der Kantone zuständig.

Im Zentrum des Besuchs standen aktuelle Fragestellungen und Entwicklungen im Bevölkerungsschutz in der Schweiz und in Liechtenstein. Da Liechtenstein auf dem Gebiet des Bevölkerungsschutzes mit der Schweiz traditionell eine enge Zusammenarbeit pflegt, kommt der Mitgliedschaft des Landes in der RK MZF eine besondere Bedeutung zu.

Das aus den zuständigen kantonalen Regierungsmitgliedern zusammengesetzte Gremium koordiniert und behandelt politische, organisatorische, fachliche sowie finanzielle Aspekte des Bevölkerungsschutzes mit unmittelbarer Relevanz für Liechtenstein. (Emanuel Banzer)