Abstiegskampf: Schafft es der FC Vaduz auch in Lugano?

Kann der FC Vaduz näher an Lausanne-Sports heranrücken?

Der FC Vaduz trifft in der 34. und drittletzten Saisonrunde der Super League am Samstag auswärts auf den FC Lugano. Nach dem 1:0-Sieg gegen die Young Boys zeigt die Formkurve des FC Vaduz nach oben. Leider hat am Mittwoch auch der FC Lausanne als ärgster Widersacher im Kampf gegen den Abstieg in Luzern überraschend 3:0 gewinnen können . Es bleibt also weiterhin spannend.

Nach der guten Leistung gegen YB Bern ist bei den Vaduzern die Moral zurückgekehrt und die Erkenntnis, dass man es vielleicht doch noch schaffen kann. Dafür müsste einerseits der FC Vaduz in Lugano gewinnen bei gleichzeitiger Niederlage von Lausanne beim FC Thun.

Die bisherigen Resultate des FC Vaduz gegen Lugano sprechen für die Liechtensteiner. So sammelte der FC Vaduz in den letzten fünf Partien gegen den FC Lugano mit drei Siegen und zwei Unentschieden elf Punkte. Für das wichtige Auswärtsspiel offeriert FCV-Präsidentin Ruth Ospelt erneut eine Fanfahrt nach Lugano.

Das Spiel: Anpfiff im Stadio Cornaredo ist am morgigen Samstag, 20.Mai 2017 um 20.00 Uhr.

Laufende Meisterschaft:

19.02.2017 FCV –Lugano 1:1

27.11.2016 FCV – Lugano 5:1

07.08.2016 Lugano – FCV 0:2

Tabelle

Die Spiele der 34. Runde

SA, 17:45 Lausanne – Thun

SA, 20:00 Lugano – Vaduz

SO,13:45 Sion – Luzern

SO,13:45 St. Gallen – GC

SO,16:00 YB – Basel